Óscar y Moisés se han convertido ya de pleno derecho en una de esas parejas que generan gran tirón y mayor expectación en 'Pasapalabra'. De hecho, todo indica que si siguen aguantando en el concurso de Antena 3 y batiéndose en tan intensos duelos en el rosco, se meterán en la historia del programa como una de esas míticas parejas de concursantes que han estado programas y programas demostrando sus habilidades mientras el bote engordaba y hasta que uno de los dos consiguió hacerse con el ansiado premio.

Así ocurrió con Orestes Barbero y Rafa Castaño, dos de los concursantes que precisamente han hecho historia en el programa. Consiguieron enganchar con sus vibrantes duelos a miles de espectadores al concurso más seguido de la televisión española. Antena 3, de hecho, tuvo una enorme suerte al coincidir ambos en 'Pasapalabra'.

Orestes y Rafa han quedado en el imaginario colectivo de la enorme masa de seguidores que tiene 'Pasapalabra' como dos de los concursantes más grandes de la historia. Sin embargo, solo había hueco para uno en lo más alto. Y fue Rafa el que se llevó un bote histórico. Tan histórico como que fue el mayor premio de la historia del concurso: 2.272.000 euros.

El emotivo mensaje de Óscar a este concursante

El concursante madrileño que ya estuvo en el programa en su etapa en Telecinco cuando lo presentaba Christian Gálvez quiso mandar un mensaje a dos de sus excompañeros en el programa. Y es que tantos momentos de grabación al final hacen que lo que empieza siendo como un rival, se hace un compañero y en muchos casos un amigo. "Si me permites, me gustaría mandar un abrazo fuerte a Luis de Lama y a Fer, porque hablando con Luis en una cosa del trabajo que nos encontramos, resulta que él estuvo 84 programas, y le dije "si yo algún día llego a 84, que hoy son 85, aunque no quería decir ni mu porque casi estoy eliminado, os mando un mensaje desde plató".

A lo que Roberto Leal respondió: "Hacemos este abrazo extensivo a Fer y a Luis de parte de todo el equipo del programa para ellos y para el resto de grandes concursantes que han pasado por "Pasapalabra".

El cambio en la silla naranja

Los duelos entre Moisés y Óscar en El Rosco están tan igualados que el color naranja va saltando de una chapa a otra en cada programa. Ayer volvió a ocurrir porque el madrileño ha acabó de forma brillante cuando empezó rozando la tragedia en el programa 85. El listón lo ha marcado Óscar con sus 23 aciertos. El concursante no ha querido ir a por el bote de 1.402.000 euros y ha preferido plantarse al no saber las dos respuestaS que le quedaban para no arriesgarse a que tuviera ningún fallo.