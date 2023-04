Supervivientes está subiendo de temperatura. La tensión se palpa en el ambiente y ya casi que se corta con un cuchillo en la isla. Pero no solo ocurre en Honduras, el mismo tenso ambiente se ha trasladado al plató y, como no, a la audiencia del reality de Telecinco, gran apuesta de la cadena para mejorar sus cifras.

A medida que avanza el programa, como es habitual, han ido apareciendo diferentes líos, tramas y polémicas. No en vano, de ese se alimenta Supervivientes. Y ahora, con la aparición de bandos entre los concursantes, la temperatura también ha aumentado entre el público, que ya ha empezado a formar bandos entre partidarios y detractores del núcleo formado por Adara y Asraf, dos concursantes ya experimentados en reallities que puede que hayan marcado una estrategia. O, al menos, eso les achaca parte de la audiencia.

No cabe duda de que una de las concursantes estrella de esta edición de Supervivientes es Adara Molinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Ella y Asraf Beno han tenido una nueva conversación de lo más emocional en Honduras, ahora ha sido ella la que se ha emocionado al hablar de lo que echa de menos de fuera y en especial a su hijo, algo que ha hecho que incluso él termine derramando alguna lágrima al escucharla.

"Es lo mejor que me ha pasado en la vida, si volviera a nacer le tendría otra vez", dice Adara al hablar de su hijo y se derrumba porque, aunque quiere estar en el concurso, echa de menos a su familia y a su hijo: "Pensará que estoy aquí y no me habla ni me llama". Asraf le quiere quitar esos pensamientos de la cabeza: "¿Cómo va a pensar eso?". Y ella recuerda cómo es la rutina con su hijo en su vida normal. "Seguro que te manda mucha fuerza y muchos ánimos, se pone contento cuando comes, seguro que está muy orgulloso de cómo lo estás haciendo", le dice su compañero, que también muestra la emoción ante esto.

Casi llegan a las manos Adara y Katerina

Pero, más allá de momentos de confesiones íntimas y emotivos, ese equipo unido formado por Adara y Asraf ha entrado en colisión con el otro grupo de concursantes. Entre ellos, Katerina y Manuel Cortés. Precisamente con Katerina tuvo Adara un fuerte encontronazo. Katerina le lanzó unos troncos demasiado cerca, Adara se lo recriminó de forma muy airada y la cosa no pasó a las manos por poco.

Este momento álgido de tensión ha dividido a la audiencia. Una parte quiere movilizarse para obligar al programa a que ordene a Jorge Javier Vázquez que de "un toque de atención" a Katerina. Reclaman un escarmiento para ella al entender que está recurriendo a artes provocativas para hacer saltar a Adara y luego, en caso de que la cosa se vaya de madre, hacerse la víctima y que sancionen a la experimentada concursante de reallities.

Deberiamos organizarnos el jueves que JJ lle llame la atencion a katerina y la sancionen xq es bastante serio lo.q hizo al lanzar los palos tan cerca de Adara y luego desafierla diciendole que le iba hacer pegarle osea que todo fue intencionado e intimidante #ConexionHonduras5 — LA CUBANA 🔧🤙 (@ElyzabethValdes) 3 de abril de 2023

Pero, por otro lado, hay quien entiende que son precisamente Adara y Asraf los que están jugando a hacerse las víctimas, brindando esos momentos lacrimógenos en los que el novio de Isa Pantoja. Según la teoría de este bando de telespectadores, Adara y Asraf son los que provocan enfrentamientos para acabar haciéndose pasar por víctimas.