Ginés Corregüela se ha convertido, para sorpresa de muchos, en el protagonista de la actual temporada de 'Supervivientes'. Los espectadores asistieron el pasado domingo a un nuevo capítulo del culebrón en el que está envuelto el tiktoker, que tuvo la oportunidad de reencontrarse en Honduras con su mujer, Isabel, y con su hija. Una escena que también siguió desde plató Yaiza, su actual pareja.

Durante la tarde de ayer, 'Sálvame' mostró imágenes inéditas sobre la reacción de Ginés tras el polémico reencuentro. En una conversación con Adara y Asraf, el superviviente reaccionó a lo que había sucedido.

"Me dicen 'te la puedes llevar a la playa' y me ha tirado un chinazo. Me dice mi hija: 'Sí, anda, llévatela y le pones unas lucecicas arriba'. Yo conozco a mi hija", relató un Ginés que, como es evidente, sospecha de todo el revuelo que se ha montado: "Está pasando algo fuerte".

"¡Vaya movida tienes!", exclamaba Asraf ante el creador de contenido, aún confuso por la sorpresa que le dio el programa: "He tenido una movida... Estoy muy contento por ver a mi hija, es un subidón. Pero me ha dejado... Me han dado un dulce y una almendra amarga". "Si vuelves, ya sin tonterías", le recomendaba el novio de Isa Pantoja.

Ginés se reencontró el domingo con Isabel, a quien pidió una nueva oportunidad. "Si tuviera que elegir entre Yaiza o Isabel, elegiría a Isabel. Si me perdona, vuelvo con ella", admitió ante el grito de impacto generalizado por parte del público y la cara de poema de Yaiza.

"Son 32 años y eso no se puede borrar. Mi mujer está por encima de todo, nos conocimos con 17 años. Yo soy el que la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella, pero si me perdona, podemos estar otros 32 años más", continuó diciendo. Yaiza, por su parte, restó importancia a las palabras de Ginés: "Todos sabemos que lo dice en tono cordial, porque está allí y tiene dos hijas. Habrá que ver cuándo yo esté delante".