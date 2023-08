De las crisis suelen salir oportunidades. La conmoción que produjo la renuncia de Ricky Rubio al Mundial para cuidar su salud mental, unida a la del nacionalizado Lorenzo Brown, abrió la posibilidad de que Juan Núñez (Madrid, 2004) se integrara en la concentración de la selección española de baloncesto y se convirtiera en uno de los fijos de la lista de Sergio Scariolo, cuando hace apenas un mes ni aparecía en la lista de 16 convocados para la gira de preparación.

Tan solo ha necesitado dos partidos para insinuar el futuro ilusionante que le espera. Frente a Costa de Marfil (94-64), en el estreno, Scariolo ya le dio la titularidad y el joven base de 19 años respondió a la perfección, sin acusar los nervios, repartiendo ocho asistencias. Y frente a Brasil, en el partido decisivo del grupo, ejerció de líder y completó una actuación sobresaliente (13 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) , que le valió para ser elegido el MVP del partido. Este miércoles frente a Irán, será su tercer encuentro con la absoluta en una gran competición internacional (15.30 horas, Teledeporte).

Muchos se preguntan ahora cómo es posible que el Real Madrid dejara escapar la pasada temporada a este base de 1,91, con una habilidad innata para el baloncesto y una gran visión de juego. El pasado verano, después de siete temporadas en las categorías inferiores del equipo blanco fichó por el Ratiopharm Ulm de la Liga alemana, un equipo alejado de la primera línea.

Disponer de más minutos

El jugador lo justificó, en su momento, por la necesidad de crecer y contar con minutos que en la plantilla difícilmente iba a tener. Algunos aseguran que pudo moverle también el deseo de dejar la agencia de representación en la que trabaja el hijo del responsable de la sección de baloncesto. En cualquier caso, todo se ha acelerado alrededor de Juan Núñez, que ha acabado proclamándose campeón de la Bundesliga con el Ulm, club con el que tiene dos años más de contrato, y ahora está en boca de todos por el liderazgo que está asumiendo en la selección.

“Todo el mundo sabe lo que pienso de Juan, confiamos en él para ser el pilar del futuro. La baja de Ricky le ha abierto paso, hemos acelerado el proceso. Pero está destinado a liderar el equipo en los próximos diez años”, vaticinó Scariolo tras el encuentro frente a Brasil.

“Solo intento ayudar al equipo”, admitió Juan Núñez con la timidez propia de su edad. “Todo estes mes de concentración me ha permitido conocer mejor a mis compañeros y adaptarme a lo que supone la ‘familia’”, explicó el base de Villaviciosa de Odón, que ha asumido la dirección de juego con un aplomo impropio de su edad, aunque respondiendo a las enormes expectativas que ha despertado en su ascendente carrera.

El balonmano, como ha confesado en alguna entrevista, era su pasión, un deporte que compaginó con el baloncesto en sus inicios, desde los 10 años cuando empezó a despuntar en el Alcorcón Basket, hasta que el Madrid lo fichó en edad alevín, algo que no suele ser habitual. Su progresión, desde entonces, ha sido espectacular. Fue MVP de la Euroliga Júnior en 2020; ganó en 2019 el Europeo sub 16, donde fue escogido como parte del equipo ideal, y en 2022 el sub 20, del que fue MVP.

"Juan está respondiendo genial, con los errores comprensibles. Irá mejorando poco a poco. Se tiene que convencer de hacer cosas, de poder ser agresivo, de tirar si está abierto, de jugar a un ritmo alto”, subraya Scariolo acerca de este joven deportista, que estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de la Rioja. “Es un jugador exigente que quiere aprender, escuchar. Está muy deseoso de evitar errores. Siempre le pedimos ser más eficaz atrás pero está respondiendo bien, incluso más rápido de lo que esperamos”