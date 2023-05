La seguridad y el bienestar animal son aspectos cruciales al transportar mascotas en vehículos, ya sean de dos o cuatro patas. En busca de la forma ideal de transporte para nuestras queridas compañías, sea cual sea su especie (aunque los perros predominan estadísticamente), se une el bienestar animal y la seguridad vial.

La presencia de mascotas en los hogares españoles ha experimentado un aumento significativo después de la pandemia. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac), el número de perros ha aumentado un 38% en tres años, llegando a 9 millones en 2021. Además, existen seis millones de gatos, ocho millones de peces y otros cinco millones de pájaros, lo que refleja la creciente importancia de los animales en nuestras vidas.

Más allá de las cifras, la mera observación revela claramente este fenómeno. Los destinos turísticos y las atracciones "amigables con los perros" se multiplican, la oferta de productos relacionados con las mascotas crece exponencialmente y cada vez más lugares públicos permiten la presencia de perros. Como consecuencia, surge una necesidad imperante: a medida que los animales se integran más en nuestra sociedad, se requieren regulaciones, normas, medios y soluciones que faciliten la vida diaria de los dueños y sus mascotas.

Esto es lo que dice la ley

Recientemente, se ha aprobado una nueva ley de protección y bienestar animal que aborda los desplazamientos de mascotas. Esta ley establece la responsabilidad del dueño de atender a las necesidades fisiológicas y etológicas del animal durante el viaje, así como garantizar su seguridad y la seguridad vial. Sin embargo, no se detallan instrucciones específicas sobre cómo implementar estas medidas.

Por otro lado, el artículo 13 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el conductor debe asegurarse de que nada obstruya su visibilidad ni dificulte su conducción. Esto implica colocar adecuadamente los objetos o animales transportados para evitar interferencias entre el conductor y los mismos. Francisco de las Alas-Pumariño, responsable de normativas en la Dirección General de Tráfico (DGT), menciona que en una próxima modificación del Reglamento General de Circulación se abordará de manera más detallada el transporte de animales domésticos en vehículos.

Existen diversas formas de transportar a las mascotas. Por lo general, los perros se suelen llevar en transportines ubicados en la parte trasera del vehículo y fijados a los asientos, o bien mediante dispositivos que los sujetan con cinturones de seguridad, como arneses en lugar de collares. En cuanto a otras mascotas menos comunes, como los gatos, se recomienda transportarlos siempre en transportines debido a que pueden comportarse de manera impredecible cuando están sueltos. En algunos casos, es conveniente cubrirlos para reducir su estrés, al igual que los pájaros, que deben viajar en su jaula, por supuesto.

Una vez entendido que es necesario sujetar adecuadamente a la mascota, debemos elegir el dispositivo más adecuado según su peso y tamaño. Sin embargo, aquí surge otro problema: ¿todos los productos disponibles en el mercado están probados y garantizan un nivel mínimo de seguridad? La respuesta es no. Existe una amplia oferta de dispositivos, pero los criterios de calidad de los fabricantes varían, ya que no existen estándares claros en cuanto a niveles de resistencia y materiales adecuados, entre otros aspectos. Este no es solo un problema en España, sino también a nivel mundial.

Dónde colocar el transportín

En cuanto a su colocación, los asientos traseros son la zona más protegida del coche, por lo que la recomendación de colocar el transportín en el suelo, en el hueco bajo los asientos delanteros, está bien si no tienes otra opción, pero hay que tener en cuenta que en caso de impacto lateral es una zona de más fácil atrapamiento.

También advierte de los riesgos de ponerlo en la parte de atrás del coche por ser una zona de deformación programada del vehículo, aunque es una alternativa factible para perros más grandes.

La DGT sugiere que en el maletero se puede llevar con un arnés asegurado a los anclajes de los asientos o en un transportín o jaula transversal a la marcha que en ningún caso puede ir suelta. Otra opción habitual es el uso de rejas, pero son lesivas para los animales y generalmente se usan las que se sujetan con ventosas o a los reposacabezas, que no ofrecen ninguna seguridad porque se quitan con la mano.

Animales fallecidos en siniestros viales

Paloma González de Ramos es directora de AniCura Cuatro de Octubre Hospital Veterinario de La Coruña, donde recibe con frecuencia a animales víctimas de siniestros viales. “El accidente más frecuente se da cuando van con arnés sujeto a cinturón. En un impacto, el perro va hacia adelante, pero el cinturón no sujeta y sale despedido, con lo que puede provocarse un traumatismo cranoencefálico y torácico grave con neumotórax, o un impacto fuerte en el tórax con consecuencias importantes”, explica.

También ve con frecuencia que el arnés haga efecto palanca y cause sección medular si no está bien adaptado, aunque “depende de la fuerza del impacto y del peso del animal”.