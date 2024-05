Al CIDE, la sostenibilitat comença a les aules

El Centre Internacional d’Educació (CIDE) de Palma és una cooperativa d´ensenyament amb més de cinquanta anys de trajectòria formant generacions. El seu model innovador posa el focus sobre la persona i estableix vincles de suport, creant una relació molt més directa entre professorat i alumnat. I una part molt important d’aquest model educatiu afavoreix i potencia els valors de respecte al medi ambient i objectius de desenvolupament sostenible.

Un camí cap a la sostenibilitat que comença a Infantil

A la cooperativa CIDE el futur de l'alumnat està sempre al centre de totes les activitats i projectes. Així, des que l'alumnat inicia els estudis en Educació Infantil, el professorat se centra en el benestar, l'aprenentatge i el treball en equip de manera cooperativa.

Des dels primers anys de formació, l'alumnat compta amb un suport i una seguretat que els acompanyarà fins a finalitzar els estudis. / CIDE

Així s’ha explicat a les famílies que han visitat el CIDE durant les jornades de portes obertes, celebrades fins a finals de maig, on s’han mostrat les instal·lacions, explicant el projecte educatiu del centre, així com els serveis propis del CIDE, com són el menjador amb cuina pròpia i saludable, el transport escolar amb 3 recorreguts a Palma, les escoles bressol de matí i horabaixa, o el servei mèdic dins del propi centre.

Des dels primers anys de formació, l'alumnat compta amb un suport i una seguretat que els acompanyarà fins a finalitzar els estudis obligatoris i postobligatoris, en un entorn natural i de protecció de la natura.

Projectes solidaris i respectuosos amb el medi ambient

El CIDE es caracteritza per la personalització de l'ensenyament, per l'atenció a la docència alhora que es cuida el benestar emocional de l'alumnat, on l’entorn físic i natural és fonamental. És per això que s'han engegat projectes d'activitats en família, que serveixen per dinamitzar també la barriada, alhora que s'ha creat la figura de l'educador emocional, per atendre personalment les qüestions que afecten cadascun dels alumnes del centre.

Al CIDE es cuida el benestar emocional de l'alumnat, on l’entorn físic i natural és fonamental. / CIDE

Pel que fa als projectes grupals, el passat abril es va celebrar la 10a edició de la Cursa Fundació Som CIDE, que va comptar amb més de mil persones i que des dels seus inicis ha tingut un caràcter solidari, de suport a associacions amb què el CIDE o alguna de les famílies del centre tenen alguna relació. La Cursa del 2024 ha tingut com a beneficiària l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM), que també va participar activament en el recorregut.

Altres projectes vius i consolidats del CIDE són les celebracions culturals de Sant Antoni i Sant Sebastià, la Festa de Primavera, que uneix famílies i el centre en una jornada lúdica amb activitats per a totes les edats, o la Nit de l’Art i de la Ciència, celebrada a principis de maig.

Durant la segona setmana del mes de maig s’ha dut a terme la 6a Travessa CIDE, que ha recorregut quasi 100km de la Serra de Tramuntana, i que cada any engresca un gran número d’alumnes a participar-hi.

En tots aquests projectes propis del centre, es tenen en compte els factors mediambientals, el respecte a l’entorn i l’aprenentatge, amb sortides didàctiques, com per exemple la neteja de la platja de Can Pere Antoni, elaboració de sabons artesanals i d’altres projectes, relacionats també amb els temaris didàctics.

Inversions en sostenibilitat i eficiència energètica

La cooperativa CIDE de Palma es va fixar l’objectiu clar d’esdevenir centre de referència en sostenibilitat dins el sector educatiu. Per tal d’aconseguir aquesta fita tan important per al centre i per l’alumnat, el CIDE va posar en marxa el curs passat un projecte ambiciós en diverses fases, i que ara ha finalitzat la primera d’elles.

Durant l’estiu passat, el CIDE va dur a terme diferents obres de reforma i de millora de la climatització d’aularis, la instal·lació de nous aparells de condicionament i la cobertura de la teulada del pavelló esportiu amb plaques solars. Aquesta ampliació, que s’afegeix a les plaques ja instal·lades a l’edifici de Primària, es genera un volum de 200 kw.

Gràcies al projecte de sostenibilitat i eficiència energètica s'ahn reduït les emissions de CO2. / CIDE

Aquest projecte de sostenibilitat i eficiència energètica ja ha mostrat el gran impacte impacte mediambiental, gràcies a la reducció de les emissions i la substitució del consum de gas per electricitat verda. La cooperativa CIDE manté la seva forta aposta per la modernització i les inversions sostenibles.

Passes fermes cap al futur sostenible

El CIDE encara la recta final del curs amb les fites aconseguides i amb nous objectius per seguir fent passes cap a la sostenibilitat de forma real i efectiva. Des de l’ús de materials, el reciclatge i l’aposta pel producte local, fins al consum d’energia verda i la reducció de la petjada de carboni, són pràctiques que ja formen part del dia a dia del centre.

El professorat se centra en el benestar de l'alumnat, el seu aprenentatge i el treball en equip de manera cooperativa / CIDE

En aquest sentit, el mes de març, i coincidint amb el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, la cooperativa CIDE va entrar a formar part del Registre de petjada, compensació i projectes d’absorció de dioxide de carboni, del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

El CIDE ha iniciat un camí cap a la sostenibilitat que implica totes les etapes i edats, i que ja ha aconseguit demostrar els seus bons resultats dins i fora de les aules, com poden comprovar les famílies que busquen escola d’Infantil per començar el nou curs 2024-2025.

Al CIDE comença el camí cap a un futur més sostenible, de treball cooperatiu i solidaritat.