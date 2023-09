El CIDE és una cooperativa d’ensenyament amb més de cinquanta anys de trajectòria formant generacions. El seu model innovador posa el focus sobre la persona i estableix vincles de suport, creant una relació molt més directa entre professorat i alumnat.

El centre ofereix tots els nivells educatius, amb una clara orientació cap al futur professional, amb una especial cura pel benestar físic i psicològic de l’alumnat. El foment de l’esport és un dels pilars bàsics dels valors del CIDE, i el centre acull clubs esportius de referència en voleibol, bàsquet, futbol i bàdminton, amb diferents categories per abastar els infants i joves del centre i de fora d’ell.

Una àmplia oferta d’activitats extraescolars

L’oferta esportiva dins les activitats extraescolars compta amb un ample ventall amb esports com el handbol, la gimnàstica rítmica, el taekwondo o el hoquei gespa, entre d’altres.

La formació tècnica també és un dels puntals del CIDE, que dins la seva oferta conté les extraescolars d’informàtica, robòtica, programació amb Minecraft o Creative Maths. A totes aquestes activitats cal afegir l’art, la pintura, els escacs o l’anglès, amb una elevada demanda per part de les famílies des de fa anys.

L’aposta per la sostenibilitat: un benefici per a tothom

El centre ha dut a terme una renovació d’espais i obres de millora per tal de fer unes instal·lacions més sostenibles, unes actuacions que beneficiaran tota la comunitat.

El col·legi CIDE de Palma ha començat el curs amb l’objectiu clar d’esdevenir centre de referència en sostenibilitat dins el sector educatiu. Per tal d’aconseguir aquesta fita tan important per al centre i per l’alumnat, el CIDE va posar en marxa el curs passat un projecte ambiciós en diverses fases, i que ara ha finalitzat la primera d’elles.

Durant els mesos de vacances escolars, el CIDE ha dut a terme diferents obres de reforma i de millora de la climatització d’aularis, la instal·lació de nous aparells de condicionament i la cobertura de la teulada del pavelló esportiu amb plaques solars. Aquesta ampliació, que s’afegeix a les plaques ja instal·lades a l’edifici de Primària, generaran un volum de 200 kw.

Aquest projecte de sostenibilitat i eficiència energètica tendrà un impacte mediambiental molt important, gràcies a la reducció de les emissions i la substitució del consum de gas per electricitat verda. El CIDE manté la seva forta aposta per la modernització i les inversions sostenibles.

El futur de l’alumnat, sempre al centre

El CIDE es caracteritza per la cura del benestar físic i psicològic de l’alumnat, i el gran impuls de la sostenibilitat s’orienta clarament a afavorir aquest benestar. Per això, totes les reformes dutes a terme s’han fet pensant en les millores pedagògiques i de salut psicosocial dins i fora de les aules.

Fer un centre més sostenible és també fer una escola més propera, amb una cura especial per l’alumnat, que és i sempre serà el centre de les millores. Per això, des del CIDE segueixen planificant més millores en sostenibilitat i eficiència energètica.

Educació per a la salut i alimentació saludable

Un dels trets que defineixen el CIDE és la cura per la salut física i mental de l’alumnat, un benestar que comença des del principi de l’etapa educativa amb una educació en salut. El foment dels hàbits saludables, l’esport i l’alimentació són pilars fonamentals a tots els nivells i etapes.

Al servei de menjador es promou la dieta mediterrània, supervisada per una nutricionista de l’Hospital Son Espases, elaborada a diari al centre pel personal de cuina.

A més, el centre compta amb un Circuit Saludable dins les instal·lacions, que es poden fer servir per part de l’alumnat, a més del projecte Travessa CIDE, amb una sèrie de rutes de senderisme per diferents indrets de Mallorca i una molt bona acollida per part de la comunitat educativa.