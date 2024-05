Absuelta de un delito electoral una vecina de Palma que hizo de vocal en una mesa equivocada

Un juzgado de lo penal de Palma ha absuelto a una vecina de Palma acusada de un delito electoral por no ejercer de vocal en la mesa que se le había asignado. La magistrada exonera a la mujer porque sí que compareció durante toda la jornada electoral del pasado mes de mayo de 2023 y desempeñó la función de vocal, pero en una mesa distinta.

La encausada se enfrentaba a una petición de pena por parte de la fiscalía de una multa de 15 meses a razón de 15 euros diarios por un delito electoral. Mientras, su abogado defensor, Enric Sampol Ballester, solicitó en el juicio la libre absolución basándose en una resolución de la Junta Electoral de Zona que certifica que la ciudadana ese día estuvo en una de las mesas electorales del colegio.

Según se declara probado en la sentencia, que aún no es firme, el pasado 10 de mayo de 2023 se le notificó a la mujer para acudir en calidad de vocal a la conformación de una mesa electoral en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Camilo José Cela, en el barrio de Nou Llevant, en Palma.

Elecciones del 28 de mayo de 2023

El 28 de mayo de 2023, con motivo de las elecciones autonómicas y municipales que se celebraban en Balears, la ciudadana cumplió con su cita y compareció en el colegio electoral correspondiente a su zona, en el Camilo José Cela de Palma, y estuvo en una mesa distinta a la que le había sido asignada.

La magistrada, tras valorar los hechos y la prueba practicada durante la vista oral, concluye que estos no son constitutivos de un delito electoral. La sentencia destaca que la acusada el día del juicio manifestó que ella había acudido al colegio Camilo José Cela durante la jornada electoral del 28 de mayo de 2023. Según explicó, allí había mucha gente. Preguntó en dos ocasiones dónde le correspondía estar y le contestaron en qué mesa le tocaba.

La versión de la vecina de Palma viene corroborada por la documentación remitida por parte de la Secretaria de la Junta Electoral de Zona, que fue introducida por el ministerio fiscal al inicio de la vista oral, en la que se advera que la ciudadana acudió al colegio electoral situado en la barriada de Nou Llevant.

Sin embargo, también se constata, según detalla la jueza, que la mujer no estuvo en la mesa electoral para la cual había sido nombrada para ejercer como vocal, sino que lo hizo en una mesa distinta, según se recoge en la resolución de la Junta Electoral de Zona.

Estuvo en una mesa equivocada

“Es por ello, que probado que la acusada no dejó de concurrir a desempeñar sus funciones como vocal de una mesa electoral, sino que lo hizo en una mesa distinta a la que había sido nombrada, procede dictar sentencia absolutoria para la misma”, resuelve la magistrada.

La ciudadana hizo hincapié al ser juzgada en que estuvo durante toda la jornada en el colegio electoral de su zona. “Estuve 17 horas, hasta el final. En la mesa que me dijeron que me tenía que poner”, destacó.

“Yo acudí al colegio. Esa es mi zona. Me vio un montón de gente, un montón de vecinos del Polígono de Levante me vieron allí”, manifestó la mujer ante la sala.

“Yo tenía una citación que me habían enviado. Cuando estuve en el colegio, pregunté en dos ocasiones dónde me tocaba ir. Lo pregunté dos veces para asegurarme. Como había tanto follón allí, yo estaba aturullada”, aseguró la acusada. “Pregunté ‘¿dónde me corresponde estar?’ y me dijeron ‘aquí, en esta mesa’. Y ahí estuve todo el día”, recordó la vecina de Palma, visiblemente nerviosa. Los tribunales le han dado la razón y ha resultado exculpada.