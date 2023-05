16:53

Anecdotario 28M en Baleares

"Vengo a votar en nombre de mi mujer"

A las once de la mañana, un señor mayor ha llegado al Llar de Majors Santa Catalina Thomàs dispuesto a votar en su nombre... y también en el de su mujer.

El hombre se ha acercado a la mesa con los votos listos y, mostrando su DNI y el de su mujer, ha anunciado que votaba también en nombre de ella, ya que se encontraba enferma y no podía acudir al colegio.

Los miembros de la mesa, con paciencia, le han explicado que no podían permitirlo. Le han recordado que el reglamento electoral señala que el voto debe ser efectuado por cada ciudadano de forma directa, sin intermediarios.

Al señor no le ha gustado nada la explicación. "No entiendo por qué en Melilla los votos comprados son válidos y a mí no me dejan votar aquí por mi mujer enferma".

Airado, el señor ha abandonado el colegio electoral.