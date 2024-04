Evitar las adicciones y la recaída en ellas estimulando el cerebro

Durante su participación este miércoles en el simposio Neuromodulación para el tratamiento de adicciones a sustancias y conducta en patología dual enmarcado en el programa del 8º Congreso Mundial de la World Association of Dual Disorders (WADD) y del 26º Congreso de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), que reúne estos días en Mallorca a más de 2.000 expertos internacionales vinculados al ámbito de la salud mental, el doctor Ignacio Obeso, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y miembro de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), destacó que la Estimulación Magnética Transcraneal profunda EMT ha demostrado también ser capaz de reducir el craving (la sensación de deseo excesivo hacia un estímulo o tipo de recompensa) en pacientes con adicciones al tabaco o al alcohol, así como con trastorno por juego patológico.

El concepto de neuromodulación no invasiva se refiere a una variedad de técnicas que promueven la plasticidad cerebral, actualmente en auge para el tratamiento de trastornos de salud mental. Estas técnicas inducen cambios duraderos en las neuronas del área o circuito cerebral estimulado, lo que puede alterar la disponibilidad de neurotransmisores como la dopamina, entre otros.

La Estimulación Magnética Transcraneal profunda (EMTp) destaca como el tratamiento líder en este campo, ya que ha sido aprobada tanto de la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense como de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para el manejo de la depresión mayor resistente.

Sesiones diarias en seis semanas

«Diversas tecnologías y equipos comienzan a ser accesibles tanto en el sector público como en el privado. En particular, la estimulación magnética transcraneal repetitiva aplicada sobre la corteza dorsolateral prefrontal izquierda mediante protocolos diarios de aproximadamente 40 minutos durante seis semanas ha mostrado ser efectiva en pacientes resistentes a tratamientos convencionales, logrando mejoras significativas a largo plazo gracias a la plasticidad cerebral. Esta eficacia proporciona una gran ventaja para la adhesión al tratamiento por parte de los pacientes», afirmó el doctor Obeso.

«Varios estudios han mostrado un efecto duradero en el tiempo (hasta 60 días) con este tratamiento y, además, con menor riesgo de recaídas en comparación con el tratamiento farmacológico», señaló el investigador del CSIC que, no obstante, puntualizó que la variabilidad individual a este tratamiento «es alta, por lo que no todo el mundo se beneficia de la misma manera, al igual que sucede con la psicoterapia o los fármacos». La clave, en ese sentido para el experto, radica en identificar objetivos cerebrales específicos que puedan ofrecer el máximo beneficio a largo plazo.

Para el doctor Obeso, la principal limitación de técnicas de neuromodulación no invasiva actuales, tales como la EMT y la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS), reside en su capacidad limitada para afectar áreas más allá de la superficie del cerebro. Es decir, que se concentran en la corteza cerebral sin poder alcanzar estructuras profundas con precisión. No obstante, según el experto, el desarrollo de nuevas tecnologías, como la estimulación cerebral por ultrasonidos, «promete superar estas barreras. No solo podremos acceder a regiones del cerebro previamente inalcanzables, sino que también ofrece una mayor precisión en la estimulación de áreas específicas. Así, la integración de la estimulación por ultrasonidos tiene el potencial de expandir significativamente las opciones terapéuticas, permitiendo el tratamiento personalizado y más efectivo de una amplia gama de trastornos neurológicos y psiquiátricos», concluyó.