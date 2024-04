Adrián Salazar toma posesión como teniente fiscal de Baleares

Adrián Salazar ha tomado posesión este mediodía en la Audiencia de Palma como teniente fiscal de Baleares, arropado por una multitud de compañeros, fiscales, magistrados, funcionarios y representantes de las instituciones civiles y militares de las islas. En un acto simbólico de poco más de media hora, cargado de emociones y recuerdos, Salazar ha abogado por una Administración de Justicia más ágil, rápida y eficaz.

La sala del jurado del Palacio de Justicia ha quedado pequeña para dar cabida a tantos profesionales ataviados con sus togas. La toma de posesión ha estado presidida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tiene una gran vinculación con el archipiélago y, en concreto, con Menorca. Junto a él, en el estrado, le acompañaban el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez, y el fiscal superior de Baleares, Julio Cano, quienes han dedicado unas afectuosas palabras a Salazar reconociendo su brillante trayectoria y su gran profesionalidad como fiscal, además de su dimensión humana y la gran calidad como persona.

Una vez ha firmado el acta de toma de posesión, Salazar ha realizado un pequeño discurso en el que ha agradecido la presencia a todas las personas que abarrotaban la sala, entre ellas, la presidenta del Govern, Marga Prohens; el alcalde Palma, Jaime Martínez; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el jefe superior de Policía, José Luis Santafé, o el coronel jefe de la Guardia Civil, Alejandro Hernández, entre otras autoridades.

Repaso al pasado

El actual teniente fiscal de Baleares ha hecho un repaso al pasado. “En esta misma sala tomé posesión hace 36 años. Aquí encontré unos extraordinarios compañeros”, ha destacado. “Cuando llegué aquí, el planteamiento era estar un par de años, y finalmente descubrí que me enamoré de la isla, me enamoré de los compañeros, del ambiente, del trabajo, etc. y finalmente descubrí, llego al convencimiento de que el sitio donde estoy mejor, donde creo que es el destino vital tanto desde el punto de vista laboral como profesional es la Fiscalía de Baleares y Mallorca. Por tanto, supone un reto para mí ser teniente fiscal de las Islas Baleares”, ha admitido.

Salazar también ha recordado las transformaciones y modificaciones vividas en el ministerio fiscal, como por ejemplo, la especialización en diferentes ámbitos. Él fue fiscal de medio ambiente y luego fiscal antidroga de Baleares. En estas dos áreas coincidió con el actual fiscal superior, Julio Cano.

El teniente fiscal ha rememorado otros momentos tristes a lo largo de su carrera profesional: el fallecimiento de dos compañeros suyos, los apreciados fiscales Cata Pocoví y Ramón Vázquez.

“Soy un enamorado de mi trabajo. Soy un afortunado porque mi trabajo me satisface”, ha asegurado. “Asumo este cargo con ilusión, con compromiso y voluntad de hacerlo lo mejor posible. Pero tengo un problema, me han puesto el listón muy alto. Me tendré que esforzar mucho para alcanzar a mis predecesores: Julio Cano y Ladislao Roig”, ha indicado, despertando las sonrisas de los presentes.

Justicia ágil y eficaz

Adrián Salazar ha apostado por una Administración de Justicia ágil y eficaz. “Una Administración de Justicia ágil y de calidad es esencial. Hay que realizar las reformas y las inversiones necesarias para ello”, ha subrayado, al tiempo que ha remarcado la necesidad de alcanzar un consenso a nivel nacional para mejorar la Administración de Justicia y dotarla de más medios materiales y personales.

El teniente fiscal se ha referido a la percepción de descrédito de la ciudadanía hacia las instituciones. “Podemos hacer más, hay que hacer más, por parte de todos: magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores… Cada uno de nosotros podemos contribuir a propiciar a revertir la situación para conseguir una Justicia más ágil y de más calidad al servicio del ciudadano”, ha concluido. Los asistentes han roto en aplausos.

Adrián Salazar, a la salida de la sala del jurado donde se ha celebrado el acto de toma de posesión. / EFE

Una vez ha finalizado el acto oficial de toma de posesión, se han sucedido las felicitaciones. A la salida de la sala del jurado, Adrián Salazar, ha atendido a los medios y ha manifestado: “Mis objetivos fundamentales es colaborar con todos los compañeros para mejorar dentro de lo que cabe, dentro de nuestras posibilidades, el servicio público de la Administración de Justicia. Como he dicho antes, existen carencias, la situación de la Administración de Justicia es manifiestamente mejorable. Se exigiría un consenso a nivel nacional de todos los partidos políticos, probablemente con un pacto de Estado que hiciera una apuesta por reformar y por mejorar la Administración de Justicia con reformas legislativas y sobre todo con recursos materiales y personales. Pero, por lo que parece, no está el momento para esto, es difícil. Sería necesario también una ley de enjuiciamiento criminal nueva; hay que tener en cuenta que es una ley de 1882 que se ha parcheado y se han hecho modificaciones, hasta 2015 la más importante. Pero sería necesario para el buen funcionamiento del proceso penal tener una ley de enjuiciamiento criminal nueva que además tuviera el consenso de todos los grupos parlamentarios y de toda la sociedad y, ahora, con esta situación de crispación probablemente no se puede alcanzar”.

Especialización dentro de la fiscalía

Salazar ha animado a los operadores jurídicos “a no caer en la frustración ni en la pasividad”. El teniente fiscal ha hecho hincapié en la especialización dentro de la fiscalía: “La especialización es evidente que es necesaria porque para que os hagáis una idea, a partir de un determinado momento de 1980, la percepción que existe en la ciudadanía es que hay bienes jurídicos que hay que proteger penalmente y surgen unos nuevos delitos. De hecho, la reforma de 1995 establece delitos conta el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra los derechos de los trabajadores, contra los consumidores que antes no existían o no se consideraban bienes jurídicos susceptibles de protección. Antes eran los tradicionales. Y eso exige en urbanismo, en medio ambiente, etcétera, una especialización porque los retos y las materias son nuevas. Entonces, esa especialización es esencial y contribuye a una mejora”.

Adrián Salazar ha añadido: “Quiero decir que se ha producido una modernización de la Justicia, sí. Se está produciendo una especialización, sí. Pero es insuficiente para satisfacer la necesidad de los ciudadanos. Y, sobre todo, yo creo que también hay una percepción de los ciudadanos de un descrédito hacia las instituciones en general, no solo de la Administración de Justicia, sino de todas, un descrédito y un desprestigio que al final tiene su coste. Entonces, es importante revertir esa situación cada uno a corto plazo dentro de sus posibilidades y sobre todo que por parte de la ciudadanía se exija de los representantes políticos que tomen las medidas. Esas medidas solo se pueden solventar consensuando una apuesta por la Administración de Justicia, es decir, un pacto de Estado”.