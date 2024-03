El PP se abre a implantar el 'pin parental' dentro del horario escolar

El Partido Popular se abre a apoyar la Proposición No de Ley (PNL) lanzada por parte de sus socios de Vox y aplicar el denominado ‘pin parental’ dentro del horario escolar. En este sentido, los populares argumentan que lo importante no es si se aplica dentro o fuera de la jornada lectiva sino que sea a través de las actividades extracurriculares, tal y como figura en el acuerdo de investidura firmado con los ultraderechistas. «Nosotros vamos a cumplir con lo pactado. Lo importante no es que sea dentro o fuera, sino que sea en relación a las actividades extracurriculares, tal y como está redactado en el acuerdo», defendió ayer el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.

Asimismo, el popular no quiso confirmar si apoyarán la propuesta de Vox aunque admitió que están dispuestos a plantear «las enmiendas necesarias» para matizar el texto al igual que podrán hacer el resto de grupos parlamentarios. Respecto a la propuesta que pone Vox encima de la mesa, cabe recordar que los ultraconservadores instan al Govern a que establezca «para todos los centros educativos, públicos, concertados o privados, la obligatoriedad de informar con antelación de la realización de actividades de contenido religioso, moral, social, cívico o sexual en horario escolar». Asimismo, la proposición también solicita el consentimiento previo de los padres para acudir a estas charlas, así como conocer «el curriculum vitae de quienes van a impartir dichas actividades».

En la exposición de motivos, la formación ultraderechista asegura que, en los centros escolares de Balears, «los menores participan en actividades con un marcado carácter ideológico o con contenidos de valores éticos, morales, sociales o sexuales». Ante esta situación, consideran que los padres tienen derecho a que «sus hijos reciban la formación de acuerdo a sus convicciones», por lo que los centros deben informar con antelación de los contenidos de las actividades a los progenitores.

Curriculum vitae

«El objetivo es ponerlo en marcha cuanto antes para que los padres puedan ejercer sus derechos y convicciones éticas, religiosas y morales. Los niños no son del Estado, son de sus padres y por ello vamos a requerir de su consentimiento expreso para que acudan a este tipo de charlas o actividades extracurriculares. También reclamamos el curriculum vitae de los encargados de impartir estas actividades», detalló la portavoz de los ultraderechistas, Idoia Ribas.

Por otro lado, relacionado con esta cuestión, la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, pregunta hoy en el pleno al conseller de Educación, Antoni Vera, si seguirá añadiendo presión a los centros «para solucionar los conflictos con sus socios de extrema derecha», en referencia al ‘pin parental’ . «Los padres no tienen derecho a imponer la ignorancia a sus hijos y el Estado debe garantizar una educación completa», detalló el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.