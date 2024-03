El plan lingüístico no se aplicará si el equipo directivo del centro no quiere

El plan lingüístico que implantarán PP y Vox en las escuelas de Baleares no se aplicará si los equipos directivos no lo proponen en sus centros. Así lo ha explicado el conseller de Educación, Antoni Vera, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que la voluntariedad del plan se dirige a los centros, no a las familias, y que "no es un derecho" de los padres o de los alumnos acceder a este plan.

La idea de Vera hoy era presentar ante los representantes sindicales el primer borrador del plan en la Mesa Sectorial de Educación. Sin embargo, el conseller ha tenido que recular ante las protestas de los sindicatos, que han exigido retirar de la orden del día los puntos que hablaban sobre el plan lingüístico y sobre comisiones de servicios argumentado que no se había avisado en tiempo y forma. De esta manera, Vera tendrá que esperar hasta la próxima reunión para explicar el despliegue de la propuesta en los centros.

Estos dos asuntos eran precisamente los más polémicos de la reunión y antes de comenzar, el conseller ha recordado ante los medios que en la enseñanza pública serán los equipos directivos quienes propondrán aplicar el plan, que tendrá que pasar por el visto bueno del claustro de docentes y del Consell Escolar. La escuela concertada, en cambio, lo tendrá más fácil: bastará con que los profesores y el Consell Escolar estén informados, pero no se someterá a votación. En cualquier caso, Vera ha remarcado que la decisión de proponerlo queda en manos de los equipos directivos: podrán no plantearlo si así lo consideran.

El conseller ha admitido que, bajo estas condiciones, serán muchos centros los que decidan no adherirse al plan, y de hecho ha animado a las escuelas y colegios a continuar con su proyecto lingüístico "si les funciona bien" y si el claustro está de acuerdo.

Del mismo modo, ha reconocido que disponer de espacio suficiente en el edificio es un requisito indispensable para sumarse al plan: "Hay centros que les viene justo desdoblar en cuarto de la ESO, especialmente en los concertados pequeños", ha señalado.