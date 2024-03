El Govern desiste de la primera reclamación para recuperar el dinero de las mascarillas fraudulentas e inicia a la desesperada otro expediente

El Govern de Marga Prohens ha desistido de la primera reclamación para recuperar los 3,7 millones de euros de las mascarillas fraudulentas vinculadas a la trama Koldo, abriendo a la desesperada un nuevo expediente administrativo como una de las últimas vías para intentar recuperar el dinero de los cubrebocas. Así lo ha explicado el director general del IB- Salut, Javier Ureña, quién ha asegurado que los motivos para desestimar el primer expediente abierto son las "pocas posibilidades" que tenía de salir adelante, aunque ha admitido que en el inicio del procedimiento el actual Govern indicó "por error" que el plazo para que el expediente caducara era de tres meses, algo que no había explicado hasta el momento.

No obstante, el propio Ureña ha argumentado que esta circunstancia no tiene nada que ver con la decisión que ha tomado el Ejecutivo a la hora de desestimar la primera reclamación y ha vuelto a recalcar en que el primer expediente no había caducado. "Es un error que nada tiene que ver con el procedimiento, esta decisión la tomamos ante las pocas posibilidades que tenía la reclamación de salir adelante con el certificado de agosto de 2020 en el que se avaló la calidad de las mascarillas, algo con lo que podía alegar la empresa", ha destacado el director del IB-Salut.

Ante esta situación, el Govern abre un nuevo procedimiento administrativo para intentar recuperar los 3,7 millones de euros de las mascarillas fraudulentas y declarar la nulidad del contrato que se firmó con la empresa vinculada a la trama Koldo. "Nuestro deber es agotar todas las vías posibles, entendemos que se debería reclamado mucho antes por parte del anterior Ejecutivo y que sería mucho más factible cuando la empresa tenía volumen de facturación, pero nuestro deber es llegar hasta el final", ha destacado Ureña.

Vía penal

Por otro lado, el Govern también sigue trabajando en personarse en la causa abierta por parte de la Audiencia Nacional a pesar de que el juez Ismael Moreno ya ha rechazado en dos oscasiones la petición del Ejecutivo al entender que el perjudicado es la Unión Europea y no la Administración Balear. En este sentido, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha explicado que están esperando a que Bruselas avale el expediente de descertificación enviado para volver a intentar personarse en la causa.

Cabe recordar que las mascarillas fraudulentas se financiaron a través de fondos euopeos, por lo que el Govern de Marga Prohens ha asumido de forma propia el coste de los cubrebocas para que estos 3,7 millones de euros le sean descontados en futuras subvenciones que se soliciten a la Unión Europea. Así, el Ejecutivo considera que si Bruselas certifica de forma defintiiva el expediente, el principal perjudicado en esta cuesti´ón es la administraci´ón balear, por lo que confían en que finalmente el juez cambie de opinin