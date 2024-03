El juez vuelve a tumbar el intento de Prohens para personarse en el caso mascarillas

Nuevo y duro revés para que el Govern de Marga Prohens pueda recuperar los 3,7 millones de euros pagados por las mascarillas fraudulentas de la trama Koldo. En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado por segunda vez en apenas dos semanas que el Ejecutivo pueda personarse en la causa al entender que el principal perjudicado es la Unión Europea y no la Administración Balear. Según ha informado el Servicio de Salud a través de una nota de prensa, el magistrado ha desestimado los argumentos de la Abogacía de la Comunidad porque la Unión Europea no recuperará los fondos europeos con los que se hizo la compra hasta que lo descuente de próximos pagos a la administración autonómica.

Cabe recordar que la compra de las mascarillas por parte del anterior Ejecutivo se financió a través de los fondos europeos, motivo por el cual la Audiencia desestimó en primera instancia la petición de Balears al no al no haber acreditado «el eventual perjuicio» causado por los hechos que se investigan,. No obstante, el Govern de Prohens ha asumido de forma propia el coste de los cubrebocas para que estos 3,7 millones de euros le sean descontados en futuras subvenciones que se soliciten a la Unión Europea.

Así, en este segundo intento, han entregado al juez el expediente de descertificación del gasto para acreditar dicho perjuicio. Sin embargo, a pesar de presentar dicha documentación, el magistrado sigue considerando que el principal afectado en esta cuestión es Europa ya que el dinero todavía no ha sido descontado de las arcas de la administración balear.

Se abre una nueva vía administrativa

Ante las dificultades de que pueda prosperar la vía penal, el Govern ya trabaja en llevar a cabo una nueva reclamación por la vía administrativa para exigir el montante total de 3,7 millones de euros. En este sentido, ya existe una reclamación abierta por vía administrativa en el que se reclama una parte de los cubrebocas (2,6 millones de euros), aunque en este caso desde el Consolat también admiten que es complicado que prospere. Así, al Ejecutivo de Prohens se le empiezan a complicar mucho las opciones para recuperar el sobrecoste de las mascarillas fraudulentas.