Todo incluido: «¿Qué destino no está sobrevisitado en temporada alta?»

¿Es posible imaginarse el fin de la promoción en la principal feria turística internacional, con más de 5.500 expositores de 170 países que venden las bondades de la industria de las vacaciones? No, ni aunque brille el sol en una mañana berlinesa camino de Messe Berlin, el recinto ferial de la capital alemana. Ni a semanas de que vuelva el ciclo turístico, con la celebración de Pascua a la vuelta de la esquina. Las hordas de turistas están preparadas para volver a Mallorca. Los alemanes han contratado antes sus vacaciones. Y al Govern cuando se le menta la masificación o el exceso de tráfico rodado apela a que esto va de «gestionar el éxito», como ayer mismo replicó Marga Prohens a una periodista alemana.

Tampoco nos creamos el ombligo del mundo. Ni por pulverizar récords de viajeros o gasto turístico, y menos por padecer saturación turística. «¿Qué destino no está sobrevisitado en temporada alta»?, interpela Álvaro Blanco Volmer. Al consejero de Turismo en la Embajada de España en Berlín la masificación «no es algo» que le preocupe del turismo, o «que sea intrínseco de Mallorca, Barcelona o los destinos españoles en general. Es un rasgo del turismo mundial». Otra cosa es que en algunos lugares, «como por ejemplo en Ámsterdam se tomen medidas drásticas de no puedo más, no voy a hacer más promoción exterior. Voy a gestionar bien el turismo que recibimos. Es una decisión de política turística que puede tomar cualquier destino en cualquier momento». En Balears desde luego que no se andará en esa senda.

Lo que viene «Un invierno de reservas anticipadas como hacía años»

La promoción «no puedes dejar de hacerla porque los demás tampoco la dejan. Cuando Coca-Cola para de hacer publicidad las ventas caen... Nos aplicamos esa máxima publicitaria. Tienes que permanecer en el top of mind del consumidor», considera Blanco. Para contrarrestar el exceso de éxito «los esfuerzos se dirigen fuera de temporada o a actividades complementarias del sol y playa». Las experiencias. Casi todos queremos decir ‘yo estuve allí’. En el caso del turismo alemán «el 44 % que va a España se dirige a Balears», recuerda el consejero. Los alemanes «consideran que la situación económica general va a ir a peor, pero sobre la suya personal cuando se les pregunta responden como hace un año. Se puede afirmar que hay fortaleza en la demanda». Así las cosas, «no van a renunciar a sus vacaciones principales anuales». Mallorca a rebosar.

La alegría que aflora en los rostros de los hoteleros mallorquines -al menos en Berlín no se acuerdan del drama de completar, y retener a las plantillas- se explica en la anticipación de las ventas de forma «radical, en un 30 y 40 %, incluido España y Balears. Sobre todo entre los que han ido a asegurar las ofertas de los operadores, su destino y su hotel favorito», agrega el representante de Turespaña en Berlín. «Estamos viviendo un invierno de reservas anticipadas como hacía años que no había».

El estand balear en la ITB en plena efervescencia. / David Costa

Si todo va bien «tienes que empezar a preocuparte por lo que el próximo desastre»

Steve Heapy se paseaba ayer por el estand de Balears, y en más de una ocasión. Su mirada de la temporada la resume el CEO de Jet2.com y Jet2holidays lacónicamente «Tiene buena pinta». Pero «en esta industria de los viajes cuando las cosas van bien, tienes que empezar a preocuparte por lo que será el próximo desastre». Los dardos del británico siempre listos. Heapy también tiene un mensaje para el Ejecutivo de Prohens. Le asquea al directivo que en Balears se hable continuamente de masificación. «Me preocupa. ¿Por qué la gente sigue insistiendo? Piensan que hay demasiada gente y es un mensaje peligroso para el Govern balear y Mallorca. Si se dice que no queremos tanta gente como la que tenemos, si ese es el mensaje que están dando, la gente se irá a otra parte». Es por aquello de que ya no queremos volumen, sino turismo de calidad. La principal mayorista del Reino Unido en lo que se afana es en llenar aviones. Por lo demás, el consejero delegado de Jet2 no cree que los hoteles se vayan a llenar de británicos en las islas, a pesar del espectacular crecimiento de este mercado hacia Balears. De los destinos competidores los hoteleros sí deben preocuparse. «Quieren llenar sus complejos y competirán fuertemente para conseguirlo». Aviso a navegantes, se vienen más negociaciones a la baja.

«Alemania nunca da sobresaltos ni en lo positivo ni en lo negativo». Lo que importa es que «la facturación está por encima», aunque aún no se haya recuperado el número de pasajeros, dice Jorge Marichal, el presidente de la patronal hotelera española, la Cehat. El canario no se preocupa de la estrategia política de «una parte muy minoritaria del Gobierno». Léase los planes de desincentivar los vuelos cortos. «El sentido común se tendrá que imponer» porque va contra la economía española».

Bauzà, Rodríguez y Lola Trián, de RIU. / Myriam B. Moneo

El ministro Hereu Ni frío ni calor; no se conforma con 85 millones de turistas

«Después de los resultados de 2023, el mensaje es que no nos conformamos», declaraba el ministro Jordi Hereu después de un año en el que se han superado los 85 millones de turistas por primera vez desde que hay registros estadísticos. El titular de Industria y Turismo no provoca ni frío ni calor. Se limita a dar declaraciones en el estand de Turespaña, se echa de menos todavía a Reyes Maroto.

Contra el desperdicio alimentario, Lola Trián Riu se une a la FEHM

Menos mal que la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, es la cuota balear cercana a las islas que repite visita sin el ministro para presenciar presentaciones, como la de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Morillo, con su elegancia característica -aun habiendo llegado a Berlín procedente de Riad, Arabia Saudí, con el equipaje extraviado- fue testigo de los avances para reducir el desperdicio alimentario en el sector hotelero, presentados por María Frontera. Iberostar, Barceló Meliá Hotels o Garden Hotels despuntan con ayuda de la tecnología en este reto y la compañía RIU ha sido certificada a través de Aenor en tres hoteles de Platja de Palma. Lo contó en el estand balear Lola Trián, directora de Sostenibilidad de la cadena de la familia Riu.

Prohens en Berlín coquetea con el alemán en su discurso, y Susanna Sciacovelli sigue sorprendiendo por su dominio políglota cuando vuelve a contar, ahora en Berlín, el Compromiso con el Turismo Responsable del Consell. En la ITB Mallorca Preservation, que preside Hans Lenz, se ha unido al proyecto. «350 millones no se colocan rápidamente». La fundación se apunta a desarrollar iniciativas con la ecotasa.