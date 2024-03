Le Senne enfoca su discurso del Dia de les Illes Balears en el "bilingüismo", las familias y el turismo

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha enfocado su discurso hacia la defensa del "bilingüismo", el apoyo a las familias y el turismo en el acto institucional celebrado en la Cámara Autonómica por el Dia de les Illes Balears. Así, la segunda máxima autoridad de las islas ha destacado "la riqueza lingüística que forma parte del patrimonio de Baleares" en una intervención donde ha intercalado el castellano y el catalán. En este sentido,Le Senne ha pedido que la lengua deje de usarse como arma arrojadiza por parte de los diferentes partidos políticos y la sociedad. "Evitemos usarla como un arma contra aquellos que no piensan o hablan como nosotros. No convirtamos un tesoro en un castigo, situemos la libertad y el respeto en el centro de la cuestión", ha destacado el ultracatólico.

Asimismo, Le Senne también ha hecho hincapié en la cuestión familiar, defendiendo que es "la célula básica de la sociedad" y que actualmente está en peligro. "Es la escuela de valores que, entre todos, debemos tratar de proteger y fomentar, más en estos momentos en los que se ve seriamente amenazada. Es una institución de la que se benefician no sólo sus propios integrantes, sino toda la sociedad en su conjunto. Me sorprende que no sea uno de los principales asuntos que tengamos sobre la mesa". Al respecto de esta cuestión, también ha hecho una defensa a ultranza de la natalidad. "La realidad es que en Baleares nos estamos quedando sin niños a los que transmitir nuestras tradiciones, nuestra cultura, el tarannà propio que nos caracteriza. Sin olvidar nuestra economía y nuestro sistema político".

Turismo como motor económico

Otro de los puntos que también aparece en la intervención del presidente del Parlament es el turismo como principal motor de la economía en estas islas. "Se trata de combinar el clásico sol y playa con nuestra historia, arte, gastronomía, o con el deporte. Todo ello está ya en marcha en buena medida, y se trataría simplemente de seguir insistiendo. Evidentemente, la diversificación económica es también una buena idea, pero debe llegar guiada principalmente por criterios económicos", ha expresado Le Senne.

Por último, también ha destacado la vivienda como uno de los principales problemas de Balears , haciendo una clara defensa de la construcción para solventar el problema. " Es evidente que existe la necesidad de preservar el paisaje y proteger el medio ambiente. Pero es imposible dejar de construir y que la vivienda se abarate. No toda construcción tiene por qué afear el paisaje, la mano del hombre puede realzar la belleza natural. Como en un jardín japonés, donde se podan cuidadosamente las plantas para conducirlas a su máxima belleza,