El hotel Valldemossa reabre reformado bajo la gestión de It Mallorca

El hotel Valldemossa, que formó parte del Palacio Real de La Cartuja, reabrió ayer tras una reforma que ha dado un vuelco a la casa señorial en plena Serra de Tramuntana manteniendo su esencia. El establecimiento inicia la temporada bajo el paraguas de It Mallorca Unique Spaces, compañía que lidera Miguel Conde Moragues. La propiedad sigue en manos de la familia Company (Grupo Malla Publicidad), pero bajo la gestión de la cadena del catalán especializada en hoteles boutique de lujo en edificios históricos de la isla.

Las dos casas del siglo XIX, con 12 habitaciones en total, han sido remodeladas bajo la supervisión de los arquitectos Cristina Martí, esposa de Conde, y de Luis Fernández. Se ha llevado a cabo de forma meteórica, empezó en noviembre pasado. A la oferta alojativa se une el restaurante De Tokio a Lima, ya presente en Can Alomar, en Palma.

It Mallorca Unique Spaces reúne seis hoteles: Can Cera, Calatrava, Sant Jaume y Can Alomar, en Palma, Can Aulí, en Pollença, y ahora se añade el Valldemossa.