Unos 150 ucranianos exigen en Palma que no se olvide la guerra en su país

Cerca de 150 personas han participado en un acto en los jardines de La Misericòrdia para recordar que se cumplen dos años de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Los asistentes, en su gran mayoría ucranianos, han portado banderas, fotos de fallecidos en el conflicto y pancartas que denuncian el "genocidio" y exigen que no se olvide esta guerra. “Sigue muriendo gente, militares, civiles, niños… hay muchísimos niños que siguen sufriendo esta guerra y necesitamos que nos sigáis apoyando, ayudando”, ha declarado Anastasia Kvach, presidenta de la Associació Amar Ucraïna. Tras esta concentración, al mediodía se ha iniciado una marcha desde Dalt Murada a la plaza España.

El día que se cumplen dos años, 730 días, de guerra en Ucrania, la población ucraniana en Mallorca ha querido recordar que sigue habiendo bombardeos y muertes en su país, por lo que han reclamado ayuda en forma de alimentos, ropa térmica, pañales, comida enlatada y todo lo que pueda ser enviado allí. En la concentración en La Misericòrdia ha sonado el himno ucraniano, canciones tradicionales de ese país y se ha guardado un minuto de silencio entre los emocionados asistentes. Una de las escalinatas ha estado presidida por una gran bandera ucraniana y sobre los escalones se han colocado las fotos de hombres y mujeres muertos por la guerra.

“Ninguno de nosotros olvidará jamás esa mañana y esta fecha siempre nos traerá recuerdos trágicos y espeluznantes. Hoy nos duele el alma por Ucrania, nos reunimos aquí para recordar dos años del día que cambió nuestras vidas y el destino de nuestro país. En los últimos dos años, el pueblo ucraniano ha dado al mundo ejemplo de resistencia, resiliencia y valentía. En este día nos unimos para llamar, una vez más, la atención del público mundial sobre la guerra, no tenemos derecho a parar, aunque estemos cansados, debemos recordar que es nuestro deber ayudar a nuestros defensores, unidos para la victoria. Queremos agradecer al pueblo de España la ayuda, apoyo y hospitalidad que nos habéis brindando durante estos momentos difíciles. Vuestra ayuda es muy importante, juntos somos más fuertes”, ha manifestado durante este acto Irina Zubko, presidenta de la Asociación de ayuda a Ucrania.

En este acto estaba prevista la participación del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y de otros cargos insulares que han suspendido su presencia por los dos días de luto oficial tras la muerte del expresidente del Parlament Jeroni Albertí.

El peligro para Europa

En su parlamento, la presidenta de la asociación Amar Ucrania, Anastasia Kvach, ha recordado que “la guerra aún no ha acabado” y que “esta no es solo nuestra guerra, sino también la del futuro de Europa y del mundo. La agresión rusa no conoce límites, abierta y directamente llama a la guerra contra Europa y los ataques nucleares contra las principales ciudades. Si no lo detenemos en Ucrania, el fuego de la guerra puede estallar mucho más allá de sus fronteras. La derrota de Ucrania hará que muchos dictadores confíen en la inmunidad y provocará el estallido de numerosos conflictos en todo el mundo. Hoy pedimos que se unan a nosotros, demostremos que juntos podemos mantener la paz y la seguridad en nuestro mundo. Vuestro apoyo y voz son extremadamente importantes, juntos somos fuertes, juntos podemos superar cualquier desafío”.

El coordinador de proyectos de esa asociación, Carles Pons, ha ejercido de conductor del acto. “Como mallorquín estoy muy orgulloso de la reacción de nuestro pueblo con las familias ucranianas con motivo de la invasión rusa en Ucrania. Hoy, día en que se cumplen dos años desde su inicio, es momento de recordar que todavía hay bombardeos, que por mucho que los medios de comunicación hayan desviado nuestra atención hacia otros conflictos, todavía hay niños y niñas que mueren, familias destrozadas”, ha manifestado.

Yuriy Zubko, presidente de la Asociación Familia Ucraniana, ha remarcado que desde Mallorca sienten "la obligación de ayudar" a su país. “Los rusos siguen atacando, siguen ocupando territorio, siguen matando a la gente y necesitamos ayuda, no solo comida, también necesitamos armas para defender el país, porque Putin está muy loco y si no lo paramos puede hacer desastres en todo el mundo”.

Entre el público estaba la ucraniana Liza Krasnolutska, de 18 años, aunque como ella ha comentado, siente que la guerra la ha obligado madurar. Ella abandonó su país junto a su madre y cinco hermanos al inicio de la invasión rusa y desde hace un año y tres meses reside en Mallorca, tras haber pasado unos meses en Ibiza. En Ucrania, “todo es muy difícil, si Europa y América no ayudan, nosotros no podremos solos, el Ejército ruso sigue avanzando en nuestras fronteras y cogiendo todo lo que puede”, ha denunciado la joven.