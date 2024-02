Víctor Pujades, experto en ciberseguridad: "Los datos extraídos se acabarán utilizando en algún momento"

La irrupción de Worldcoin en Mallorca ha causado furor entre los ciudadanos ante la oportunidad de obtener dinero gratis vendiendo una imagen de su iris. En el centro comercial FAN, las colas de gente se han sucedido estos últimos días ante la revalorización de las Worldcoins, la criptomoneda con la que se obsequia a aquellos que se prestan a dejarse fotografiar el rostro.

El responsable del Centro de Operaciones de Seguridad de la empresa INTEC, Víctor Pujadas, asegura que todo este novedoso proceso «va más allá» y resalta los posibles futuros usos que podrían tener los datos de extraídos de un iris humano.

"Los datos biométricos no se pueden cambiar y si se sufriese un hackeo y se filtrasen podría ser peligroso. Aunque tu te puedes dar de baja del servicio, no sabes dónde estarán esos datos", apunta Pujades.

Explica además que una nueva regulación europea en relación a las huellas dactilares y el reconocimiento biométrico podría obligar a OpenAI a adaptarse o, en consecuencia, a abandonar la Unión Europea. "Creo que lo frenarán de esta forma, ya que todo rema en sentido contrario a día de hoy", destaca.

"Esta información se acabará utilizando en algún momento u otro", asegura, apuntando que "pasen los años que pasen esa información no cambiará" por lo que el riesgo permanecerá pese al paso del tiempo. Estos posibles usos, desconocidos todavía, podrían llegar a incluir el reconocimiento facial a través de los datos facilitados a Worldcoin: "No sé cuánto tiempo va a durar esto, pero no deja de ser información que ya tienen para un futuro".

"En una empresa como OpenAI, creo que esto es una apuesta delicada, pero a su vez considero que este era el momento de jugar sus cartas, ya si no la parte del mercado europeo se les estaría escapando", relata.

Esta práctica "no es nueva", pese a que, en palabras de Pujades, "está llegando a un punto en el que dices , ¡uf!". El experto en ciberseguridad confía en que pronto se regularice esta práctica que se está viralizando a través de las redes sociales.