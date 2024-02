Locura en Mallorca para escanearse el iris a cambio de dinero: "Ahora vale 7 euros, pero en Semana Santa ya valdrá 50"

Vender tu iris a cambio de criptomonedas ya es posible en Mallorca. La empresa Worldcoin, perteneciente al CEO de OpenAI, Sam Altman, ha aterrizado en el centro comercial FAN desatando la locura entre la ciudadanía ante la oportunidad de conseguir dinero fácil.

El proceso es muy sencillo: tras agendar una cita previa y registrarte en su aplicación, acuden al stand en el que se encuentran los Orbs, unas pequeñas esferas que realizan una fotografía del rostro del individuo y analizan su iris. A cambio, envían a la aplicación móvil (a su vez cartera digital) cierta cantidad de Worldcoins, una criptomoneda que a día de hoy tiene un valor de unos 7 euros.

OpenAI presentó hace unos días su nueva inteligencia artificial para la creación de vídeos llamada Sora, hermana de ChatGPT en el campo de los audivisuales. Este hecho, que además ha supuesto una gran inversión de la empresa y una subida de sus acciones, también ha catapultado el precio de las Worldcoins. En menos de una semana su valor se ha duplicado, pasando de unos 3 euros a 7. Por consecuencia, también se ha disparado el número de personas que han acudido estos últimos días a vender su iris, pese a que el puesto lleva instalado unos dos meses. Según los datos de la propia empresa, que actúa en 120 países, en siete días se han registrado 535.889 personas alrededor de todo el mundo a día de hoy.

Este servicio pretende eliminar los métodos de identificación clásicos y, para formar parte del proceso, no es necesario presentar ningún documento de identidad ni ningún elemento identificativo del usuario. Su único objetivo con el escaneo del iris es demostrar que se trata de una persona humana y generar un código que así lo corrobore. Como un número de serie para los usuarios registrados. Según la empresa, los datos biométricos del rostro y del iris se eliminan tras haberse generado el código. Sin embargo, no existe ninguna prueba que así lo demuestre.

Una vez el usuario se registra en la aplicación (único paso previo a la transacción) debe aceptar los términos de privacidad y tratamiento de datos, los cuales dan permiso a OpenAI para hacer uso de todo el contenido de la imagen tomada, no solo del iris y de la biometría facial.

"Había una cola de más de cien personas"

Una trabajadora del centro comercial comentaba que desde hace un par de días se formaba una gran cola de gente que nacía en el stand de Worldcoin, hecho que coincide con la presentación de Sora y la inversión de la empresa. Tal era el tumulto que se formaba que desde esta misma semana se instauró un nuevo sistema para acudir con cita previa.

David Mas hacía la cola junto a un amigo. Ambos habían pasado frente a los Orbs la semana pasada, auqnue no fue hasta que vieron las largas colas cuando se decidieron a ver de qué se trataba. "Venimos de habero visto por aquí", comentaba Mas. Su amigo no le acompañaba por casualidad: "Si traes a alguien lo que te dan se multiplica. Por ejemplo, si a mi me dan 70 y él se registra con mi código me darán más, y él puede hacer lo mismo".

Mas destacaba también el precio de las criptomonedas, asegurando que le había comentado que "en Semana Santa llegarán a los 50 euros". Relacionaba la subida directamente con una gran inversión del Altman. Sin embargo, al ser preguntado por el escaneo del iris, reconocía que "no nos han dicho nada de para qué se va a usar". Llevó a cabo la operación igualmente.

El caso de Juan José García y Noelia Dorado era parecido. También estaban haciendo cola y también venían de parte de un amigo. "No sé muy bien de que va esto, nos lo ha explicado nuestro amigo y nos ha dicho que te da una moneda que vale 7 euros", explicaba Dorado. Su intención era además la de intentar atraer a más amigos, para así generar más dinero usando su código de registro y ambos desconocían para qué se ibana usar los datos de su iris.