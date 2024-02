Adjudicaciones provisionales del concurso de traslados docente: Aprobar la oposición y tener que abandonar «tu propia isla»

Era la ‘crónica de una muerte anunciada’. Los opositores docentes ya advertían hace meses de que el proceso de estabilización podría crear un cisma entre el profesorado y pedían un concurso de traslados «justo». Finalmente, este martes sus temores se hacían realidad con la publicación, por parte de la Conselleria de Educación y Universidades, de las adjudicaciones provisionales, ya que docentes estabilizados pasaban por delante en la lista y obtenían «los mejores destinos», mientras que un gran número de profesores que obtuvieron la plaza por oposición han sido ubicados, en la adjudicación provisional, en Eivissa e incluso Formentera.

Minutos después de la publicación del listado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) la situación para el colectivo se tornaba dramática. Padres y madres con hijos e hijos en camino, personas que acaban de comprar una casa, gente que ya se mudó en su día pensando que sería provisional...todos ellos han sido destinados a otras islas.

Es el caso de Felipe Pons, profesor de Educación Infantil menorquín que tras quedar primero en las oposiciones en Menorca el pasado verano, se encuentra realizando su año de prácticas en el CEIP Es Vinyet de Andratx y en la adjudicación provisional le ha tocado el CEIP Sant Ciriac de Eivissa. Tiene una hija de tres años y su mujer está embarazada. Considera «increíble» que profesores que han obtenido la plaza de funcionario de carrera sin oposición «estén donde quieran y nosotros que hemos luchado, no». Tilda de «injusto» el proceso y culpa a los sindicatos de no haber «movido ni un dedo» para arreglar la situación.

Educación avanzó este martes su intención de facilitar el traslado a su isla de residencia a los docentes con hijos menores de 12 años, familias monoparentales o padres dependientes, entre otros casos. Sin embargo, opositores afectados por la adjudicación provisional como Óscar Merino rechazan esta solución: «No queremos comisiones de servicios flexibles, sino que se den todas las plazas y quedarnos en nuestra isla», manifiesta. Es profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Llucmajor y como destino provisional le ha tocado el IES Santa Maria d’Eivissa. Hace poco que tuvo la oportunidad de comprarse una casa y asegura que hará «lo que haga falta», pero garantiza que no se va a ir a ninguna parte.

Faltan las jubilaciones

Merino denuncia que su plaza ha sido adjudicada a una docente estabilizada y que en el concurso general de traslados no se han incluido jubilaciones de antes del 1 de febrero. Esta queja la secunda Isabel Gil, también profesora de Lengua Castellana y Literatura, aunque en su caso en el IES Sineu. Ha sido destinada provisionalmente al IES Marc Ferrer, en Formentera, y no entiende cómo tras pasar dos oposiciones -puesto que la primera vez aprobó sin plaza- y «haber luchado tanto, te ves obligada a abandonar tu propia isla». Ahora duda de que haber aprobado en 2023 haya sido lo más apropiado.

Margarita Gambín, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Llucmajor, cuyo destino provisional es el IES Sa Colomina, en Eivissa, también se cuestiona si de haberse presentado a las oposiciones en otro momento «podríamos quedarnos en casa». Así, asegura sentir «que todo el trabajo que hemos hecho no ha servido para nada, porque a ojos de la Conselleria, los opositores del 2023 somos prácticamente invisibles».

Tras superar las pruebas, la menorquina María García, maestra de Infantil, consiguió plaza en Santa Ponça para realizar su año de prácticas. Decidió mudarse a Mallorca con sus dos hijas y su madre teniendo que dejar a su marido en su isla, por lo que finalmente se vio obligada a pedir una excedencia. Ahora su destino provisional es Eivissa y no sabe qué hacer, puesto que si solicita comisión de servicios, la resolución no se hará hasta julio. «¿Busco alquiler ya y digo que hasta entonces no sabré nada? Así no te puedes planificar, de conciliación familiar, cero».

Inma Comas, profesora de Audición y Lenguaje en el CEIP Sa Garriga de Menorca, ha sido destinada a Eivissa. Lamenta haber sacado «súper buena nota en las oposiciones» y que su plaza se la «haya quitado una persona estabilizada». Califica la situación de «injusta» y asegura incluso plantearse adelantar su «fecha de maternidad para poder quedarme donde estoy». Paula Petrus es menorquina, realiza su año de prácticas en el IES Sineu y su plaza provisional está en Formentera. No puede explicarse cómo siendo la primera de las oposiciones su destino es ese: «No me voy al Polo Norte porque allí no hay plazas», ironiza. Denuncia que «los estabilizados se han quedado las mejores plazas» y los opositores, «los restos».