Ofensiva total de PSOE y Més per Mallorca tras conocerse que la exconsellera insular de Hacienda, Pilar Bonet, está siendo supuestamente investigada por un desfalco de más de dos millones en la empresa donde trabajaba antes de formar parte del gobierno insular. Ambos partidos han presentado una batería de preguntas e iniciativas para "quitar toda sombra de duda de la institución" al considerar que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, no ha ofreció todas las explicaciones en el pleno celebrado ayer: "Tenemos más dudas que certezas".

El portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, vuelve a exigir una auditoría externa más allá de las pesquisas de la Intervención General y la Sindicatura de Cuentas porque "la corrupción es saltarse los controles" y la revision de estos dos organismos "puede no dar información suficiente" acerca de si la economía se ha visto "afectada" por las decisiones de Bonet: "No querer hacer una auditoría les hace sospechosos, hemos pedido todos los gastos y justificaciones, además de la declaración de bienes de Bonet". Asimismo, denuncia que esta decisión "desacredita y afecta" al Consell de Mallorca.

Por su parte la portavoz del PSIB-PSOE, Catalina Cladera, lamenta que el pleno de ayer fue "decepcionante" porque el presidente "no contestó ni aclaró ningún hecho" y califica la convocatoria como un pleno para cumplir el expediente: "Ni tan solo pidió disculpas después del espectáculo de estos días".

Cladera recuerda que Bonet compaginaba su trabajo anterior en la empresa privada con su puesto de regidora de Hacienda en el ayuntamiento de Llucmajor, donde "también podía desviar fondos públicos". Por este motivo, la socialista denuncia que "la sombra de la corrupción vuelve a estar sobre el Consell" y relaciona este caso con las "prisas" del Partido Popular por cerrar la Oficina Anticorrupción: "¿Qué miedo tienen a hacer una auditoría externa?Los técnicos ya han revisado las facturas y, por tanto, quizás ya no encontrarán nada, así que un control externo reforzado sería beneficiosos por una cuestión de tranquilidad".

Los socialistas también ha registrado una batería de preguntas sobre las facturas encargadas por Bonet y sus altos cargos, las relaciones de reuniones durante estos siete meses y, sobre todo, si se ha reunido con Tirme después de inyectar 43 millones para que no subiera la tasa de residuos: "Queremos saber si alguien del ayuntamiento de Llucmajor le había advertido [a Galmés] y si esto podía tener relación con su trabajo público".

Además, acusa a Galmés de mentir porque "hasta que no ha salido en los medios no supimos la razón real" de la salida de Bonet, que en un principio se dijo desde el Consell que era por "motivos personales".