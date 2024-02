La oposición en bloque ha cargado con dureza contra el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el pleno extraordinario de hoy tras conocerse que la exconsellera de Hacienda, Pilar Bonet, está siendo supuestamente investigada por un desfalco de más de dos millones en la empresa donde trabajaba antes de formar parte del gobierno insular. La portavoz del PSIB-PSOE, Catalina Cladera, ha negado que la salidad de Bonet sea una dimisión porque fue Galmés quien le ordenó que dejara el cargo. "Esto afecta directamente al presidente. Lo de hoy es un paripé para quitarse la gran responsabilidad que tiene con este tema. Deja demasiadas preguntas sin contestar y demasiadas mentiras", ha afirmado.

La dirigente socialista ha reclamado una auditoría sobre la gestión de Bonet, que ha sido rechazada por el Consell al entender que se encargará la Intervención General, porque "hay sombras de duda" en las decisiones de la exconsellera: "¿Creéis que la señora Maria Antònia Munar tenía acceso a la contabilidad? ¿Alguien piensa que picó alguna factura? Han dilapidado la confianza en el Consell en menos de siete meses".

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, considera "insuficientes" las explicaciones de Llorenç Galmés sobre el 'caso Bonet' y exige una investigación interna para "disipar dudas". Alzamora, además, ha señalado a Galmés como responsable de lo sucedido: "Ejemplar hubiera estado destituir de manera fulminante a la consellera Bonet, pero intentar confundir a la ciudadanía con una dimisión por motivos personales no es ejemplar, ni contundente, es esconder un caso muy grave".

Alzamora también ha criticado las reuniones mantenidas en la sede del Consell entre diferentes altos cargos del PP: "Usted no solo no manda ni lidera nada, sino que además ha demostrado una incapacidad total y absoluta”. Asimismo, ha criticado que "un buen presidente no tiene que saber de todo, ni mucho menos hacerlo todo, pero si tiene que saber conformar equipos, elegir las personas que gestionarán el día a día y formar un gobierno solvente".

Tanto Cladera como Alzamora han cuestionado la elaboración de los presupuesto de 2024 elaborados por Bonet y la decisión de inyectar 43 millones de euros a Tirme para evitar la subida de la tarifa de residuos. La dirigente socialista ha sido muy crítica con estos dos temas: "Nunca habíamos visto unos presupuestos descuadrados y lo de Tirme huele a malversación, por eso pedimos que sea transparente y haga una auditoria también de este expediente porque los casos de corrupcion también tenían expedientes favorables". El portavoz ecosoberanista, por su parte, ha denunciado que las cuentas del Consell fueron elaboradas por una "experta en maquillaje financiero" y ha insistido en la necesidad de una auditoría para "depurar responsabilidades y comprobar que la mala praxis y los delitos económicos que, presuntamente habría cometido la señora Bonet, no ha tengut una réplica aquí".