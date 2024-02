El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha defendido la gestión de la exconsellera de Hacienda, Pilar Bonet, y ha negado que haya dudas sobre su trabajo al frente la institución: "Todos los informes y todos los consellers demuestran que el trabajo hecho por Bonet fue siempre y en todo momento avalado por los técnicos, confiamos en la profesionalidad y el buen criterio de la responsable maxima de la economía".

Galmés asegura que este caso afecta "única y exclusivamente" al trabajo de Bonet en su anterior trabajo en el sector privado, en una "etapa previa" al Consell de Mallorca: "Las acusaciones que han provocado la dimisión no tienen nada que ver con su gestión en el Consell, corresponden a su actividad en el sector privado, a otra época de su vida, antes de ser consellera". Asimismo, ha incidido en que "no hay dudas que nos puedan hacer pensar que hay algo mal hecho".

El presidente ha explicado que todos estos días han actuado con "transparencia" porque "no tenemos nada que ocultar", a la vez que ha criticado a la oposición: "Ha sido bien diferente a lo que pasaba en la anterior legislatura, cuando se quisieron ocultar muchas cosas". En este sentido, ha reivindicado que no tienen "nada que esconder" y, por tanto, ha querido alejar "cualquier duda" sobre la gestión de Bonet: "Hemos pedido informes a los responsables de tesorería que corroboran el trabajo de estos meses, cualquier decisión vino avalada siempre por informes técnicos de la casa".

Por su parte, la interventora general del Consell de Mallorca considera que "no es necesario" que haya una auditoría interna, aunque ha confirmado que revisarán todas las facturas firmadas por Bonet. Así, ha explicado que "no hay posibilidad de que un gasto esté doblemente pagado a no ser que haya habido una irregularidad en el proceso".