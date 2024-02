Fulgencio Coll: «Los rebeldes están expulsados y eso significa que ya no son nuestro problema»

Afirma que en la crisis que ha quebrado a Vox está con «los buenos». Carga contra los cinco diputados que echaron a Gabriel Le Senne y a Patricia de las Heras, y rehúye las preguntas sobre un informe interno que desvela «acciones mafiosas» por parte de Jorge Campos y Montse Amat.

En esta guerra, ¿en qué trinchera está usted?

En la de los buenos. Quiero agradecer a todos los afiliados, apoderados y simpatizantes de Vox su gran ayuda. Estamos en Vox por ellos, que tengan confianza en que superaremos esta crisis. Vox es imprescindible y seguimos compartiendo todo lo que dijo el presidente [Santiago Abascal] cuando fue reelegido: la defensa de la unidad de España, la igualdad entre todos los españoles, la defensa de la empresa y la del trabajador que madruga y le cuesta llegar a final de mes.

¿Por qué me tengo que creer que está con los buenos?

Porque no hemos organizado una rebelión interna, respetamos al partido y a la jerarquía. Cosa que no han hecho los cinco que ahora están expedientados y expulsados del partido. Ya no son de Vox. Han actuado de manera unilateral y vulnerando el derecho de dos diputados brillantes, a los que no han dado la oportunidad de recurrir una decisión ilegal y absurda.

¿Cuál está siendo su papel en esta crisis desde el lunes?

Mantener la idea de que tenemos que ser coherentes y disciplinados, y de que no podemos utilizar el anagrama de un partido para buscar ambiciones personales.

¿Ha hablado con Santiago Abascal?

No, hemos seguido los cauces normales de comunicación con el partido.

Pero sí están en contacto con la dirección nacional.

Por supuesto. Utilizamos los cauces que tenemos para señalar una situación muy incómoda y nada beneficiosa para Vox. Pero lo superaremos.

Suele presumir de patearse Palma y de conocer bien a los votantes de Vox. ¿Qué deben estar pensando de todo este show?

Deben pensar que esto no es lo que esperaban de nosotros, y tienen toda la razón. Pero deben saber que en el Parlament quedan dos personas brillantes que tienen la voz de Vox y que seguiremos trabajando en este proyecto.

¿Ahora mismo quién controla Vox Baleares? ¿El sector rebelde o el sector oficial?

Vox Baleares solo hay uno. Hay quienes han querido salir del partido y han sido expulsados. Pero quien controla la situación somos los que queremos trabajar por Vox y por España, no movidos por ambiciones personales.

¿Cuáles son esas ambiciones personales? ¿Qué persiguen esos diputados tránsfugas?

Hay una rebeldía con la dirección nacional. Y ya hemos visto que uno de ellos quiere ser presidente del Parlament. Sería inconcebible que el PP admitiera a un tránsfuga o rebelde de presidente del Parlament.

Si eso sucediera, ¿perjudicaría la relación de Vox con el PP?

Por supuesto eso no facilitaría las relaciones.

¿Quién debería presidir el Parlament?

Gabriel Le Senne. Hay un recurso que puede tener éxito porque el procedimiento que han utilizado para expulsarlos ha violado su derecho a la réplica. Solo con esto ya se puede invalidar lo que han hecho.

¿Esos cinco diputados rebeldes van a actuar en bloque o casa uno irá por libre?

Como muy bien dice cierto periodista, los cinco son 1+1+1+1+1. Han roto la disciplina del partido y solo lo podemos censurar.

¿Esta crisis no va de discrepancias ideológicas o programáticas? ¿Todo se resume en un juego de sillas?

No he estado dentro del Parlament. Pero por lo que sé ha habido juego de sillas y de ambiciones. Y discrepancias con la dirección nacional, que no es perfecta. Pero lo que ha dominado en esta ruptura son las sillas.

¿Le decepciona que un diputado como Agustí Buades haya secundado a los tránsfufas?

Me sorprende.

¿Y del resto?

También me sorprende.

"En unas elecciones sacaríamos unos resultados muy dignos"

Sugiere que Marga Prohens convoque elecciones anticipadas.

Lo que quiero para Baleares es estabilidad. Y como vicepresidente de Vox le pediría que la busque, pero no apoyándose en estos cinco porque no son fiables. Le recomendaría buscar otro tipo de alianzas puntuales, pero va a ser muy incómodo. ¿Qué haría yo? Lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid: ir a elecciones. El viento sopla a favor del PP, que ganaría algún diputado. Y Vox no saldría mal parado porque defenderíamos principios y valores, no sillones.

¿De verdad cree que con todo esto que ha pasado no habría un voto de castigo a Vox?

Posiblemente sí. Pero creo que sacaríamos un resultado muy digno porque el Vox que queda, los que seguimos aquí, somos el Vox auténtico. Y el Vox auténtico tiene garantizado entre un 12% y un 15% de votos en Balears. O el 20,47% que tuvimos en Palma.

¿Jorge Campos se ha apropiado de dinero de Vox?

No voy a entrar a hacer valoraciones sobre un documento que no tiene firma, ni registro.

Lo firma Patricia de las Heras.

Lo podría haber hecho cualquiera que quiere hacer daño a Vox. Es un informe de origen desconocido y que cuenta una serie de cosas con un claro objetivo: dañar a Vox.

El documento deja claro que desde hace mucho tiempo hay un enfrentamiento entre Jorge Campos y usted.

Jorge Campos es un diputado nacional y acaba de decir que él no tiene nada que ver con esta movida. Los dos estamos en Vox defendiendo los mismos principios.

¿Siempre han defendido lo mismo?

Hemos compartido el mismo discurso sobre cuestiones de seguridad, los casos de abusos a menores tuteladas o la libre elección de lengua. Es más, yo entré en Vox porque un día me lo encontré en la calle San Miguel y le di las gracias por lo que estaba haciendo en contra de la inmersión linguïstica. Y me invitó a entrar en el partido.

Los hechos descritos en el informe son muy graves. ¿Por qué Santiago Abascal no hizo nada?

No voy a hablar de un documento que puede haber sido fabricado para dañar a Vox.

¿La renuncia de Sandra Barceló como regidora de Cort tuvo que ver con que dirigentes de Vox Baleares filtraran a la prensa una denuncia por una pelea en un bar?

Sandra Barceló fue una persona honesta, trabajadora y valiente. Ha sido imprescindible para mí estos años y le estoy profundamente agradecido. Lo que ocurrió en ese local es que ella entró, le tiraron del pelo, se apartó y se fue. Lo que vino después fue un montaje para dañarla a ella y a nuestra candidatura.

Un montaje organizado por Montse Amat, según se lee en el informe.

Fue un incidente que se utilizó para buscar una sentencia. Respeto la ley, pero no entiendo que pueda tener una responsabilidad si le tiran del pelo y empuja para defenderse. Antes esto se tipificaba como falta y ahora es un delito. Pero la apoyo 100%.

¿Pero su abandono de la política se relaciona con ese montaje?

No. Tiene un proyecto personal y profesional que quiere atender. Todos estos años se ha dejado la piel por Vox y no quiere vivir de la política. Es una mujer respetada por su buena educación y por su buen juicio.

¿Le preocupa que esta crisis se contagie a otros municipios como Calvià, controlados por el rector rebelde?

Me preocupa que esta situación haya provocado algunos desencuentros. Pero la gente que está en Vox, sea en el Govern, en el Consell o en un Ayuntamiento, lo es por Vox. Pero si alguno relaciona su cargo con la expulsión de los cinco diputados porque tiene algún tipo de afinidad con ellos, son libres de irse de Vox. Pero estoy convencido de que esto pasará, será un mal recuerdo y creceremos. Los que estamos. Y los que quieran irse, que se vayan. Si es así, buscaremos a futuros candidatos para las próximas elecciones.

¿Los diputados expulsados ya no tienen ninguna incidencia en la vida del partido?

Ya no están en la familia de Vox. Están expulsados y eso significa que pueden irse al PP, a Ciudadanos o fundar otro partido. Lo que hagan ya no es nuestro problema.

Uno de los rebeldes más notorios es Sergio Rodríguez, con el que coincidió la pasada legislatura en el grupo de Vox en el Ayuntamiento. ¿Cómo fue la convivencia?

Teníamos distintos puntos de vista en algunas cosas. Reconozco que tiene tablas y un magnífico discurso, pero nuestra relación era normal. Él también tenía responsabilidades en el partido y en el Parlament, por lo que aquí venía a tiempo parcial.

¿Ha tenido que tranquilizar a Jaime Martínez?

No es necesario. Sabe quiénes estamos en el grupo municipal de Vox y está tranquilo. El alcalde gobierna gracias a 32.586 votos de nuestro partido y a cambio se somete a un acuerdo programático que se debe cumplir.

¿Se movería de Cort si la dirección nacional le pidiera tener otro papel en el partido o en el Govern?

Yo estoy donde me ofrecieron estar. Renuncié a una remuneración, vine a ayudar y a defender unos valores. Y uno de ellos es la disponibilidad. Me gusta donde estoy y me gustaría continuar, pero siempre he dicho que estaré donde me digan que esté. Por deformación profesional, soy disciplinado y me gusta la jerarquía.

Llegó a la política de la mano de Jorge Campos. Visto lo visto, ¿se arrepiente?

En absoluto. En aquel momento el único partido que se enfrentaba al pancatalanismo era Vox. Y seguiré mientras haya fuerzas. En 2019 expresé un deseo cuando dije que, tengamos 18 años o 90, la situación de España es tan delicada que tenemos que saltar a la arena política para arreglarla. Ahora Pedro Sánchez está perjudicando el futuro de España, y ahí me encontrarán hasta que aguanten las facultades físicas y mentales. Estoy motivado porque estoy en el único partido que no duda a la hora de defender la Constitución o la unidad de España.