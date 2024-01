Informe interno de Vox Baleares: «El puto Santi [Abascal] me tiene hasta los cojones, nos mandan a una embarazada» La presidenta del partido en las islas denuncia que la consellera electa del Consell de Mallorca, Montse Amat, envió varias "frases despectivas en relación a mi embarazo" Asegura que "he verificado el contenido de estos mensajes, pero por miedo a que sean mostrados a Jorge [Campos] la persona no quiere adjuntar sus capturas"