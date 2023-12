El Liceo Francés de Palma ha enviado un correo electrónico a los padres para informarles de que habían recibido una amenaza de bomba, que no ha sido real. También explicaban que la Policía Nacional había considerado que no era imprescindible la evacuación del centro escolar. Perros y guías caninos lo han inspeccionado hasta descartar por completo que hubiera algún explosivo en sus instalaciones. No obstante la Brigada de información de la Policía Nacional prosigue con las pesquisas para determinar el origen. Estos mensajes también han alcanzado al Liceo Francés de El Campello, en Alicante, y a otras localidades del Levante.

