El PP votará mañana a favor de la proposición de ley presentada por el PSOE para regular los VTC y mantener la media hora de precontratación de Uber. Un apoyo de los populares que llega después de la presión ejercida por parte de los taxistas, quienes habían rechazado la propuesta en la que estaba trabajando la Conselleria de Movilidad y han pedido al Govern que se alinee con la oposición en esta cuestión."No estamos dispuestos a que nos arruinen la vida, hay que tomar decisiones ya", ha expresado esta mañana el presidente de la Asociación de Taxistas de Mallorca PIMEM, Gabriel Moragues, quién ha incidido en la importancia de mantener los treinta minutos de precontratación en estos servicios y el ratio 1-30. Asimismo, los populares han anunciado que presentarán enmiendas al texto.

El PSOE ha presentado una proposición de ley en el Parlament que se debate mañana y que mantendría el plazo de 30 minutos de antelación para contratar un servicio de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), una de las principales demandas del sector del taxi. Una regulación que también contará con el apoyo de Vox, quién se ha sentido molesto tras no recibir información por parte del Ejecutivo respecto a la ley en la que estaban trabajando. "Les ha generado malestar porque no conocían ni una coma del anteproyecto de ley del Govern", ha expresado Moragues.

Críticos con la propuesta del Govern

Asimismo, el presidente de la asociación de taxistas se ha mostrado muy crítico con la nueva regulación en la que estaba trabajando el Govern. "El anteproyecto ha sido de una lentitud descomunal, se han perdido seis meses donde se podrían haber tomado decisiones con un decreto ley a modo de cortafuegos para tranquilizar a la gente". A pesar de que el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, anunciara que finalmente su iniciativa mantendría el periodo de treinta minutos de precontratación, para los taxistas no era suficiente y por ello dan apoyo a la propuesta socialista .

"No se puede centrar el debate sólo en la media hora cuando hay otros temas más urgentes que hay que regular. Además, el problema es que Uber no están cumpliendo con lo de los treinta minutos y el Govern no está sancionando", ha advertido Moragues. De hecho, la regulación en la que estaba trabajando en un primer momento el Ejecutivo balear preveía la eliminación de dicho requisito para adaptarse a la jurisprudencia estatal y europea, que ya ha suspendido las restricciones que pesan sobre las VTC en otras comunidades. En este sentido, desde la conselleria de Movilidad se había informado anteriormente de que era necesaria «esta adaptación normativa teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo».