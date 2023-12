GXF y PSOE piden pruebas de las «graves» acusaciones de Sa Unió contra el presidente del Consell de Formentera

a consellera en la oposición por GxF y expresidenta del Consell, Alejandra Ferrer, ha trasladado su preocupación por «el bloqueo institucional» que sufre la institución debido a la crisis abierta en el seno del equipo de gobierno de Sa Unió. Al analizar la situación, la ha calificado de «grave y complicada», por lo que ha pedido «pruebas» sobre las acusaciones vertidas el miércoles por los consellers del equipo de gobierno contra el presidente, Llorenç Córdoba. También ha lamentado «la imagen de desgobierno» que se ha trasladado a las calles y el hecho de que en la práctica, la solución a la crisis sea complicada. «Estamos haciendo el ridículo», ha lamentado.

Ferrer ha explicado que Sa Unió les emplazó a una reunión a la que acudieron «para escuchar», pero ha advertido: «Lo que no puede hacer ahora Sa Unió es lanzarnos la pelota para decir que la oposición no colabora en la estabilidad institucional, ellos han generado el problema y estaremos atentos, pero, mientras tanto, el Consell está bloqueado y el día a día no funciona».

Sobre las posibles salidas a la crisis, Sa Unió ha marcado este lunes para que el presidente del Consell dimita de todos sus cargos. En función de lo que ocurra, GxF decidirá si vuelve a reunirse con Sa Unió para abordar las alternativas.

El PSOE

El secretario general de los socialistas de Formentera, Rafa Ramírez, ha coincidido con Ferrer en la necesidad de que Sa Unió «presente pruebas» sobre las graves acusaciones contra Llorenç Córdoba: «Es muy grave lo que estamos escuchando, se acusan de chantaje y por eso necesitamos pruebas. Estamos ante un escenario grave y no podemos jugar con la institución».

Sobre las posibles salidas a la crisis, ha apuntado que debe ser «paso a paso», y que antes de tomar ninguna decisión, «necesitamos pruebas, si no es lo que dicen unos y lo que dicen otros». Ramírez transmitió su preocupación por el hecho de que esté pendiente la aprobación del presupuesto del Consell para 2024 y que además la crisis esté teniendo consecuencias en la actividad diaria de la institución.

Córdoba

Por otra parte, Córdoba, en nuevas declaraciones a la radio pública de Formentera, Ràdio Illa, reiteró ayer que no piensa dimitir y aceptar así la petición de sus ex socios de Sa Unió: «Soy víctima de un ataque personal» porque «han querido aprovechar todo esto para asaltar el poder en Formentera». Sobre las acusaciones de que pidió sobresueldos al PP, señaló: «En caso de que yo hubiera pedido un sobresueldo tampoco sería ilegal. [Alberto Núñez] Feijóo y otros cargos del PP reciben un sobresueldo por representación, eso lo sabemos por Transparencia, y es legal». Insistió en que su demanda tiene que ver con la asignación del Parlament al grupo mixto, que no puede tocar porque es para el PP y Compromís.