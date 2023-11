La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha ausentado de la votación para eliminar el requisito del catalán en toda la función pública de Baleares. No obstante, la moción presentada por Vox en la Cámara Balear ha salido adelante a pesar de la no comparecencia de la presidenta al tener mayoría absoluta en el Parlament. Una moción por la cual el Partido Popular y Vox instan al Govern "a llevar a cabo el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública".

Para que el PP se viera obligado a votar a favor, sus socios han presentado un texto idéntico al que recoge el Acuerdo conjunto para el Gobierno de las Islas Baleares que permitió la investidura de Marga Prohens. "Cumpliremos con los acuerdos firmados pero quién decide como se llevará a cabo será el Govern", ha defendido la portavoz adjunta del Partido Popular, Marga Durán. Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha vuelto a amenazar al Ejecutivo con retirar su apoyo si no cumplen con la supresión del requisito del catalán en la Administración. "Si uno escucha al conseller de cultura podría pensar que la política linguistica de Baleares se dedica a pontencar el catalán como si fuera la lengua única de las islas, es lo que desearía hacer el gobierno del PP, pero esta vez resulta que necesita los votos de Vox. Vamos a exigir que se cumpla el acuerdo de gobernabilidad hasta las últimas consecuencia", ha expresado Ribas. Sin un calendario de aplicación El Partido Popular y Vox siguen sin llegar a un acuerdo respecto a cuándo se eliminará el requisito del catalán entre los funcionarios. A pesar de que ambos hayan votado a favor de la moción, los populares mantienen su postura de no suprimirlo de forma inmediata. «A corto plazo no tenemos previsto abordar todavía este acuerdo de investidura», advirtió ayer el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras. Una posición que choca con las intenciones de sus socios, quienes redoblan la presión para que la medida contemplada en el pacto se lleve a cabo cuanto antes a través de un calendario concreto.