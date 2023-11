El Partido Popular y Vox votarán a favor de eliminar el requisito del catalán en toda la función pública. La ultraderecha ha presentado una iniciativa para instar al Govern a "llevar a cabo el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública" que se votará, si nada cambia, dentro de dos semanas, justo antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos. Hay que recordar que Vox ya arrancó al PP el plan concreto para aplicar la libre elección de lengua a cambio de su voto favorable al techo de gasto y que ha generado el rechazo de la comunidad educativa. Ambos partidos han confirmado su voto favorable tras la Junta de Portavoces.

Para que el PP se vea obligado a votar a favor, sus socios han presentado un texto idéntico al que recoge el Acuerdo conjunto para el Gobierno de las Islas Baleares que permitió la investidura de Marga Prohens. Concretamente, el pacto establece que "se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública".

El Govern ya se ha mostrado dispuesto a eliminar el requisito del catalán en toda la función pública en varias ocasiones. Después de que el Partido Popular votara en contra de mantener dicho requisito en el Parlament, el portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, no descartó esta posibilidad en ningún momento. "Lo que se manifestó en esta comisión es que podría haber cambios en esta legislatura o podría ser que no. ¿Se mantendrá el requisito? No necesariamente, en el medio o largo plazo se estudiará y tomaremos las decisiones".

Además, Vox quiere que se modifiquen todas las normas de la Comunidad Autónoma "que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales" y pedirá al PP que apoye la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística -tendrá un presupuesto de 750.000 euros y estará dirigido por un cargo de Vox- "como órgano encargado de defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas".