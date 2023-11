PP y Vox siguen sin calendario para eliminar el requisito del catalán entre los funcionarios

El Partido Popular y Vox siguen sin llegar a un acuerdo respecto a cuándo se eliminará el requisito del catalán entre los funcionarios. A pesar de que ambos votarán a favor de la moción presentada por los ultraderechistas, que establece que «se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública», los populares mantienen su postura de no suprimirlo de forma inmediata. «A corto plazo no tenemos previsto abordar todavía este acuerdo de investidura», advirtió ayer el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.

Una posición que choca con las intenciones de sus socios, quienes redoblan la presión para que la medida contemplada en el pacto se lleve a cabo cuanto antes a través de un calendario concreto. «El PP gobierna en Balears porque Vox tiene un acuerdo de gobernabilidad, y sin ese acuerdo el PP no gobierna», recalcó la portavoz de los ultraderechistas, Idoia Ribas. Asimismo, detalló que su partido «exigirá» que se cumplan «todos y cada uno de los acuerdos que contiene el pacto». Ambos partidos mantuvieron ayer una reunión de seguimiento para revisar el cumplimiento de los acuerdos firmados. Un encuentro en el que no hubo grandes avances respecto a la eliminación del requisito del catalán. «Era una reunión ordinaria, no había ningún tema en concreto», detalló Sagreras. Por su parte, Vox no quiso hacer declaraciones al respecto y salió por la puerta de atrás del edificio.