El Govern no renuncia a los proyectos del tren de Llevant y del tranvía de Palma pese a no constar ninguna partida económica para ellos en los presupuestos autonómicos para 2024, según ha asegurado el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa. Sin embargo, ha hecho algunas aclaraciones al respecto, y una es que no se va a fijar ninguna cantidad económica hasta que estén elaborados para poder proceder a su ejecución, y que ésta va a depender también del convenio ferroviario que se pueda firmar con el Gobierno central, dado que la Comunitat Autònoma no dispone de los fondos necesarios para el desarrollo de estas actuaciones.

No financiar ideas Costa ha subrayado que «no se van a presupuestar powerpoints», en referencia a la negativa a destinar dinero a simples ideas sin garantías claras de que se van a desarrollar. En este sentido, ha advertido que primero se va a tener que redactar el proyecto ejecutivo del tren de Llevant «y eso no se hace en dos días». En cualquier caso, y en relación a esa línea de tren, ha asegurado que el Govern hará el proyecto, y que cuando esté listo y se pueda ejecutar, se licitarán las obras. Financiación estatal Sin embargo, sobre esta última fase ha recordado que «el Govern tiene las competencias ferroviarias, pero en el resto del país son del Gobierno de España». Por ello, ha subrayado también que «cuando tengamos listo el proyecto del tren de Llevant, nos iremos a Madrid y reclamaremos un convenio ferroviario que contemple inversiones plurianuales, porque la Comunitat Autónoma no tiene capacidad para financiarlo en solitario». En este sentido, ha considerado que resulta indiferente si esa aportación económica estatal procede de fondos propios o de los que aporta la Unión Europea.