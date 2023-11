Personal hospitalario, empresas tecnológicas, agencias inmobiliarias y bufetes de abogados son los trabajadores que más organizan cenas y comidas de Navidad, y suelen hacerlo en grandes grupos. ¿Resulta fácil organizar un evento así para tantas personas con los elevados precios de este año? Empeados como Noemí Salinas y Javier Roda lo tienen claro, “rotundamente no”.

“Este año ha sido muy difícil encontrar un sitio a buen precio, porque por el importe que me decían, ofrecían cosas muy simples”, relata Salinas, trabajadora del servicio para Personas con Movilidad Reducida (PMR) del aeropuerto de Son Sant Joan, que destaca el notable aumento de precios. Ella y sus compañeros son el claro ejemplo del adelanto de las cenas de Navidad, será el próximo 18 de noviembre en el Gran Wok de Can Valero. Pero el anticipo no se produce solo en la celebración del evento, también en el momento de hacer la reserva, ya que estas se están llevando a cabo desde agosto. Fue en el mes estival cuando Salinas ya se puso manos a la obra. El mes pasado, tras una intensa búsqueda – “me pedían 40 euros por un primer plato, un segundo, bebida y postre y con comida que no valía mucho la pena”- consiguió un bufet libre por 27 euros y toda la bebida que precisen. “En mi opinión se pasan, dices que es cena de empresa y se frotan las manos”, añade Nuria Moratinos, también empleada del aeropuerto de Palma.

75 euros el comensal

Roda, ingeniero de datos en una consultora de servicios tecnológicos orientada al sector hotelero, coincide con Salinas en que este año ha sido más difícil encontrar un local y también en la antelación para preparar la esperada cena. Fue en julio cuando se puso a trabajar en ello. ¿El resultado? Serán más de cien, irán al restaurante El Náutico y, aunque en este caso el coste lo asume la empresa, saldrá por 75 euros el comensal -60 euros por un cóctel de bienvenida, entrantes, plato principal y postre, más 15 euros de barra libre durante tres horas-. “Nos ha salido un poco más caro que el año pasado, pero no mucho más, la gran subida fue de 2021 a 2022”, apunta.

A pesar de todo, insiste en la dificultad de encontrar el sitio adecuado. “Hay que buscar más que antes, porque yendo por libre lo que te cuesta 20, te lo quieren vender a 35, entonces toca regatear un poco”.