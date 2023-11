El Govern vende las islas en la feria de Londres «en positivo»

La primera jornada de la World Travel Market, que reunió ayer de nuevo a la industria turística en el recinto de ExCeL, en Londres, no dejó ninguna novedad sobre los planes del Govern de Marga Prohens respecto al principal sector de la economía balear. La presidenta insistió en que buscan posicionar a las islas como destino cultural y deportivo para avanzar en la desestacionalización. Esa es su estrategia para la promoción internacional, dos patas que junto al turismo forman un «trinomio imprescindible» para atraer visitantes en temporada baja. «Venimos a vender Baleares en positivo».

Ese fue el mensaje que trasladó la popular cuando en declaraciones a los medios se le interpeló sobre la reforma del decreto de excesos, que se prevé estrenar la próxima temporada. Tras la reunión que mantuvo la delegación balear con Reunión con Mark Tazer, director ejecutivo de ABTA, la asociación de agencias y turoperadores británicos, Prohens abundó en que ese asunto no se puso encima de la mesa en el encuentro. Ahora bien, incidió en que las «externalidades negativas» del turismo se deben gestionar «sin criminalizar ni destinos, ni nacionalidades ni maneras de hacer turismo», y volvió a cerrar el círculo insistiendo en la estrategia enfocada en la cultura y el deporte. O en la «apuesta» porque la ecotasa será un impuesto finalista, como se lo trasladó a ABTA, porque «los ayuntamientos se han visto ninguneados durante demasiado tiempo», en referencia a la gestión del ITS por parte del Pacto de Progreso. A partir de ahora se destinará a proyectos para paliar «el reto del cambio climático».

Prohens, tras hacer una presentación en el estand de Balears a periodistas británicos —también intervinieron el conseller Jaume Bauzà y representantes de los cuatro consells—, recibió al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, y a la secretaria de Estado Rosana Morillo.

El socialista se mostró convencido de que el mercado británico —el primero en el Estado español y el segundo en el archipiélago— volverá a mostrar su fortaleza en 2024. Repasó el gasto turístico del Reino Unido, hasta septiembre casi 16.000 millones, en el que se prevé para final de año un alza del 10 % sobre 2019. Turespaña promociona en Londres el turismo de compras para los británicos, que pueden pedir la devolución del IVA tras dejar la UE, una ventaja tras el Brexit.

Cuando se forme el nuevo Gobierno, se convocará una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, avanzó Gómez: «Queremos homogeneizar criterios en materia de alquiler vacacional». Que la industria turística «siga tirando de la economía es compatible con corregir determinadas disfunciones» del turismo, considera el canario.