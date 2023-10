Más de mil personas se han manifestado en Palma reclamando un decrecimiento turístico y un modelo económico más justo y sostenible. Los manifestantes marchan detrás de una pancarta que reza "Menys turisme, més vida". La manifestación, convocada por más de treinta entidades sociales y ecologistas, se celebra en la previa de la reunión informal de los ministros de Turismo de la UE que se citarán mañana en Palma.

"Reclamamos que se nos escuche y decimos que queremos menos turismo y más vida. Menos turismo supone más bienestar, no tener problemas de acceso a la vivienda, no modificar el urbanismo ni la identidad de nuestras ciudades, ni genera contaminación. Queremos un modelo responsable con los impactos que tiene en el territorio y en la población local", ha argumentado Pere Joan Femenía, portavoz de la 'contracumbre' que se ha celebrado durante dos días por oposición a la reunión que mantendrán los ministros.

Diversas entidades sociales y ecologistas han celebrado diversos debates para plantear un modelo económico alternativo que "apueste por el decrecimiento y la convivencia entre la población, el territorio y el turismo". Y teniendo en cuenta la "capacidad de carga que tiene el territorio de absorber población no residente".

La marcha ha salido de la plaza Porta de Santa Catalina y ha terminado en la plaza de la Reina. Una de las entidades convocantes de la manifestación es el GOB. "Se reunirán de espaldas a la sociedad. Por eso hemos organizado dos días de 'contracumbre' en los que hemos debatido y nos hemos organizado. Tenemos el diagnóstico y las soluciones. Que tomen nota de que no pueden hacer políticas económicas al margen de la sociedad. La gente está estrangulada por un modelo económico que pretende seguir vendiéndonos los beneficios de la turistificación. Y se creen que poniéndole la etiqueta de sostenible ya está todo arreglado", ha destacado Margalida Ramis, portavoz del GOB.

También ha participado en la manifestación y en la organización de los debates previos la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma. "Es el final del proceso de debate que hemos hecho durante dos días acerca de cómo el turismo impacta en el cambio climático, en la calidad de vida de las personas o en el empobrecimiento colectivo. Nadie está en contra del turismo, pero sí de este modelo que resulta insoportable", ha indicado Maribel Alcázar, presidenta de la Federación.

"Es aberrante recibir a 18 millones de turistas cada año. Es imprescindible limitar y controlar, porque aquí el único que se enriquece es el gran capital financiero. Y lo que nos queda a la ciudadanía es esta sobrecarga humana y servicios deteriorados como la sanidad, la limpieza o consumo de agua", ha destacado.

Fridays For Future, Moviment Feminista de Mallorca, GOB, Federació d’Associació deVeïns, Amics de la Terra, Stei Intersindical, Attac Mallorca, Rebel.lió o Extinció Mallorca, la Utòpica, Greenpeace, Jubilats per Mallorca, Ass. Veïns de Can Amunt, Plataforma contra els Megacreuers, Plataforma contra l’ampliació de l’Aeroport, son algunas de las entidades detrás de la manifestación celebrada esta tarde.