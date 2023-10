Entidades sociales de la Iglesia han reclamado este jueves que el derecho a la vivienda sea una prioridad política. Destacan la situación de "emergencia" existente en Baleares ante el notable incremento de personas sin hogar y destacan que solo estableciendo "medidas excepcionales" se podrá revertir la situación.

Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que tendrá lugar el próximo domingo, día 29 de octubre, las entidades que forman parte del Área de Pastoral Caritativa y Social de la Iglesia -la Fundació Social La Sapiència, Pastoral Penitenciària, Projecte Sojorn, Pastoral de la Salut, Justícia i Pau y Càritas Mallorca- han presentado este jueves en rueda de prensa la campaña 'Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura', con la que se pretende dar visibilidad a la falta de derechos y la desprotección social que sufren estas personas.

Teresa Riera, técnica del servicio de personas sin hogar de Càritas Mallorca, ha destacado en el acto celebrado en la Casa de l'Església, que el foco de la campaña se pone este año en las mujeres. "Vemos cómo cada día hay un progresivo aumento de la demanda femenina de nuestros servicios", ha señalado, por ello,ha especificado que su objetivo este 2023 es "dar voz a todas ellas, que sufren una lenta respuesta de las Administraciones y una masculinización de los recursos existentes". En este sentido, ha denunciado "su desprotección y estigmaticación".

Las entidades sociales de la Iglesia denuncian con esta campaña que "miles de personas y familias sufren la vulneración de sus derechos sin que exista una respuesta rotunda por parte de la sociedad", por lo que piden más protección, más derechos y más respeto hacia las personas sin hogar. En 2022 esta red de entidades atendió a más de 800 personas en esta situación, una cifra que cada año se incrementa. "Cada año es más difícil que se pueda acceder a una vivienda", ha apuntado Riera, que ha resaltado, además, la creciente lista de espera que hay.

Situación de "emergencia"

Toni Moyà, director de la Fundació Social La Sapiència, ha resaltado el cambio de perfil de usuario que se ha producido estos últimos años. "Las personas mayores autónomas que no pueden pagar un alquiler" son quienes demandan un hogar a estas entidades, según ha señalado y ha profundizado al decir que las personas jóvenes que antes tenían alojadas "se han quedado en la calle" porque el que tenía que estar en la residencia, debido a la amplia lista de espera, se aloja en esas dependencias, y por lo tanto los demás se quedan fuera.

Ha denunciado en este sentido que haya tanta gente pendiente de ser atendido y por lo tanto "durmiendo en la calle", mientras existen viviendas en las que podrían estar alojados. "Nosotros tenemos viviendas vacías, pero dicen que no cumplimos la normativa. ¿es eso más importante que que alguien duerma en un cajero?", ha criticado. "Pido que la Administración eche un vistazo a la calle y vea la necesidad que hay. Hemos atendido a 488 personas, hay mucha lista de espera y muchas veces por no cumplir la ley la gente se queda en la calle", ha reclamado.

Ante tal exposición, Jaume Alemany, delegado de Pastoral Penitenciària y responsable del proyecto Sojorn, ha remarcado la situación de "emergencia" existente. "Es una urgencia que se atienda esta cuestión, porque que una persona no tenga hogar afecta a muchas otras dimensiones. Es una cuestión que nos afecta a todos y el peligro es que lo normalicemos", ha apostillado. En esta línea, ha señalado a la educación como una de las culpables de la falta de empatía de la población. "Corremos el peligro de acostumbrarnos a ver gente en la calle y además mirarles mal, y son gente normal que tiene el problema de no poder pagar un alquiler de 900 euros. Yo tampoco podría", ha sentenciado. Así, ha pedido que se establezcan "medidas excepcionales como flexibilizar las exigencias" para que no haya gente sin hogar.

Actos con motivo del Día de las Personas Sin Hogar

El domingo día 29, en el que se celebra el Día de las Personas Sin Hogar, representantes de las entidades sociales de la Iglesia leerán un manifiesto en la Catedral a las 10.30 horas. También lo harán a las 19.30 en la parroquia de Santo Domingo, en Inca. Además, el próximo 26 de noviembre, en Binissalem, tendrá lugar una paellada para visibilizar al colectivo de personas sin hogar de la part forana.