Margarita Company: «Con los fisios los pacientes salen antes del hospital y se gasta menos»

A partir de hoy y hasta mañana el hospital de Son Espases acoge el I Congreso Nacional de Gestores en Fisioterapia. Una de sus principales impulsoras es la supervisora en esta materia de Son Espases, Margarita Company.

¿Por qué se ha elegido a Palma para celebrar el I Congreso Nacional de Fisioterapia y qué persigue este encuentro?

La idea surgió de las reuniones que manteníamos cada tres meses los cuatro supervisores de los hospitales de Mallorca para unificar criterios de calidad asistencial en nuestra especialidad. Primero lo hicimos a nivel autonómico de una manera un poco informal pero, como nos gusta hacer las cosas a lo grande, pensamos hacerlo también a nivel nacional.

¿Cuántos fisios han confirmado su asistencia?

Un centenar procedentes de toda España.

¿Y el objetivo del Congreso es también unificar criterios y protocolos a nivel nacional?

El objetivo es mostrar lo que estamos haciendo en las diferentes CC AA y buscar conjuntamente criterios de calidad asistencial comunes.

¿Desde cuándo participan los fisios en la sanidad pública?

Desde hace mucho. Lo que pasa es que antes era una especialidad de enfermería. Aunque hará unos cuarenta años que ya existe con titulación propia.

¿Ya son parte esencial del circuito asistencial?

La demanda está creciendo muchísimo porque la evidencia científica ha demostrado el gran papel que juega tanto en la recuperación como en la preparación del paciente para una intervención quirúrgica.

¿Es esa la principial función de los fisios hospitalarios?

También previenen las lesiones osteomusculares en deportistas, en personas mayores para evitar su deterioro, y participan en la preparación de las intervenciones para que el paciente tenga una mejor recuperación.

¿Cómo se prepara a alguien para que acuda al quirófano?

Les enseñamos ejercicios físicos para mitigar las secuelas quirúrgicas. Por ejemplo, a los pacientes que van a ser intervenidos de un cáncer de colon les enviamos vídeos de ejercicios para que lleguen en mejor forma a la mesa de operaciones y así recuperen más rápido su estado anterior.

¿En qué servicios médicos trabajan los fisios, en las unidades de dolor?

No, aquí en Mallorca no estamos en las unidades de dolor, pero deberíamos estar. Como en muchos otros sitios en los que todavía no estamos.

¿Cómo cuales?

Con los otorrinos para los pacientes afectados por vértigo, estar en las UCI de manera permanente y no ir para hacer acciones concretas como hacemos ahora. También deberíamos estar en la planta de trauma, en la planta de ictus recientes. Por eso debemos dar más visibilidad a nuestra labor para estar en estos servicios.

Véndame su trabajo.

La evidencia científica ha demostrado que cuanta más actividad física haga un paciente hospitalizado, más rápida será su recuperación con un menor gasto en estancias.

¿Cuántos fisios tiene a su cargo y a cuántos pacientes tratan?

Cuarenta y cinco y cada día atendemos a unos mil pacientes. Y a una media de 170 personas hospitalizados las vemos cada día.