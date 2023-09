Vivimos en un momento en que los cambios se suceden con rapidez. Muchas de estas novedades se viven como un reto apasionante: los grandes avances tecnológicos, la irrupción de la inteligencia artificial son hechos que pueden redundar en beneficio de la sociedad. Sin embargo, también generan inquietud y exigen que estemos preparados para afrontar esas nuevas realidades.

Cuestiones como las repercusiones del cambio climático, la difuminación de los límites entre las experiencias virtuales y las del mundo real y la presión sobre los limitados recursos de nuestro planeta, son situaciones a las que tendrán que enfrentarse los jóvenes de hoy como adultos del mañana.

Nuestros alumnos, agentes del cambio de mañana

El lema de The Academy International School es «The Joy of Learning», y hemos sentido pasión por transmitir a los niños durante más de 30 años, la alegría del aprendizaje. Los valores y habilidades que se desarrollan mientras estudian en The Academy y la excelencia académica que proviene de inspirarse y disfrutar del aprendizaje, ayudan a que nuestros alumnos se conviertan en los creadores de los cambios para el futuro.

Para acompañar a nuestros alumnos en su aprendizaje es necesario que nos planteemos cuestiones como ¿Qué habilidades, conocimientos, valores y cualidades necesitarán nuestros hijos para afrontar los retos que se vislumbran en el horizonte? ¿Cómo crearán un entorno pacífico y sostenible bajo la presión de una población en crecimiento? ¿Estarán preparados para aprovechar las oportunidades que pueden ofrecer la globalización, la colaboración, la digitalización y la conectividad?

El colegio británico en Mallorca con visión de futuro

The Academy International School es un colegio con visión de futuro, que trabaja para garantizar los más altos niveles de bienestar y rendimiento académico para nuestros alumnos. Nuestra prioridad es desarrollar las habilidades y atributos que los jóvenes necesitarán en el futuro. Fomentamos una mentalidad de crecimiento, creamos resiliencia y adaptabilidad, alentamos la empatía y desarrollamos habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad.

Como educadores ayudamos a nuestros alumnos a desarrollar las herramientas que necesitan para el futuro. Les guiamos y animamos para que los alumnos que hoy están en nuestras aulas puedan convertirse en los agentes de cambio del mañana.

Programas internacionales en The Academy International School

Fuimos el primer colegio británico internacional en Mallorca en ofrecer el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP). El programa complementa nuestro plan de estudios desde el Ciclo de Infantil (Early Years) hasta Year 11 y les brinda a los estudiantes múltiples formas de desarrollar y demostrar sus conocimientos y aprendizaje.

Nuestro equipo de asesoramiento y apoyo escolar ofrece orientación y ayuda a todas nuestras familias. Somos el único colegio británico en Mallorca que imparte el programa KiVa. Este programa, desarrollado en Finlandia, está integrado en nuestro plan de estudios para crear un ambiente de amabilidad, respeto e inclusión. Enseñar y aprender desde nuestros primeros cursos hasta la secundaria es inspirar a los alumnos a estar preparados para cualquier desafío que se les presente.

Una educación integral que potencia la creatividad

Nuestros estudiantes más jóvenes desarrollan habilidades de negociación y comparten y aprenden a través del juego y de actividades prácticas. En primaria los alumnos tienen oportunidades de aprendizaje transversal, trabajan en grupos, resuelven problemas y realizan proyectos creativos. En secundaria, los estudiantes trabajan junto a ‘Save the Med’ en proyectos de contaminación plástica y estudios de playas, participan en concursos de debate, apoyan a organizaciones benéficas locales e internacionales y tienen vínculos con otros colegios de la isla y de otros países.

Excelencia académica

Nuestro enfoque de aprendizaje al aire libre se combina con nuestra filosofía escolar para garantizar que los niños tengan una educación integral. En el colegio contamos con espacios de aprendizaje colaborativo, las últimas herramientas tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje, laboratorios de ciencias de última generación, un anfiteatro al aire libre, pistas de pádel, piscinas y amplias instalaciones deportivas.

Los alumnos completan proyectos de colaboración, presentaciones orales, redacción de ensayos, experimentos basados en la investigación y participan en discusiones y debates que reflejan lo que experimentarán en los desafíos a los que se enfrentarán después de su paso por la universidad. La curiosidad y la interpretación se encuentran entre las principales propiedades cognitivas de la educación del IB. Estas son habilidades que fomentamos y desarrollamos para nuestros alumnos desde Nursery hasta el IBDP.