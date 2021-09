The Academy International School, primera escuela británica internacional en Mallorca en impartir los programas de Diploma de Bachillerato Internacional (IBDP), prepara a su cuarta promoción de alumnos de IB apostando por un modelo educativo innovador y en constante evolución; donde las necesidades educativas se ajustan a cada alumno y donde el profesorado tiene un alto grado de implicación e integridad. Destaca la ratio de profesor-alumno en el programa IBDP es de 1-8, incluso 1-1 en algunas asignaturas.

Desde que The Academy iniciara este programa en 2018 ha cosechado excelentes resultados académicos. El pasado curso 2020-2021 la tasa de aprobados de los candidatos al diploma fue del 100% y la tasa media de aprobados durante los últimos 3 años es del 97%; una cifra muy superior a la tasa media de aprobados mundial del 88,9%.

La puntuación media obtenida por The Academy alcanzó los 36 puntos (el promedio mundial fue 33), mientras que nuestra puntuación más alta fue de 43 puntos. Además, los alumnos de Baleares en The Academy se sitúan un 92% por encima del promedio mundial. Destaca que el 46% de los alumnos del IB obtuvieron el diploma bilingüe y que el 31,25% obtuvo una puntuación de 37+. Nuestros resultados del IB desde 2018 son especialmente gratificantes ya que el grado de madurez y desarrollo de una institución como The Academy se mide por muchos factores, entre los que se encuentran su capacidad de adaptación, su compromiso con la calidad y mejora constante y su apuesta por la innovación.

Los estudiantes de The Academy de estas tres últimas promociones de Baleares han accedido a una variedad de universidades competitivas en todo el mundo como Holanda, Dinamarca, Italia y Gran Bretaña.