Adrián García: «Es complicado sacar algo provechoso de los comentarios»

Adrián García, más conocido como @elfisicobarbudo en Tik Tok, es licenciado en física y cuenta con un máster en sistemas complejos y física interdisciplinar, conceptos probablemente incomprensibles para los ciudadanos de a pie y que él mismo trata de dar a conocer a través de sus vídeos, utilizando ejemplos concretos que suelen implicar elementos de cultura general. Además, trabaja como divulgador en el IFISC, por lo que su trabajo en redes complementa su labor profesional.

¿Qué le llevó a tomar el camino de la física?

De pequeño me interesaba un poco todo. Me gustaban los documentales, y yo quería estudiar biología marina. Sin embargo, una vez empecé a estudiar física como tal me di cuenta de que tenía que volverme a especializar. Eso a mi no me gusta nada, pero finalmente me decanté por los sistemas complejos y la física interdisciplinar, ya que es una rama bastante moderna e intenta ser muy amplia. Además, en el IFISC todo esto se utiliza de muchas formas.

¿Qué le hizo querer llevar a cabo esta labor de divulgación de distinta manera?

El último año de física repetí, y al tener más tiempo libre por la organización de mis asignaturas pude apuntarme a un concurso de monólogos científicos a nivela nacional. Entonces me di cuenta que esto de la ciencia me gustaba, me servía para forzarme a aprender. Después estuve en la radio pública, en la televisión también, y poco a poco fui aprendiendo y probando nuevos formatos.

¿Hasta qué punto cree que se puede enseñar en Tik Tok sin que el contenido se convierta en un simple pasatiempo?

Yo tengo claro que no es contenido de ‘súper calidad’. Un vídeo de un minuto da para lo que da. Yo busco que se cree esa chispa de curiosidad, que la gente se quede con algún dato o se haga preguntas. Tengo muy claro que no estás dando una clase, pero creo que es un contenido que suma más que resta. Sobre todo porque si no lo haces tú como persona formada, lo harán otros que divulgarán informaciones falsas o incorrectas.

¿Espera algún tipo de reacción o respuesta de su público cuando sube un vídeo?

La verdad es que no. Sobre todo porque para mí los comentarios de este tipo de redes tienen un problema, y es que nuca sabes quién está detrás. Es algo que al principio me resultaba complicado de gestionar, porque había veces que explicaba algo que no era específicamente mi especialización y alguien viene y te dice ‘eso que dices es mentira’. Y claro eso al final te deja una espinita y te planteas si lo has hecho bien, si deberías haberte documentado mejor, etc. No sabes si es un chaval que te está tomando el pelo o es un catedrático. Es complicado sacar algo provechoso de los comentarios. Ahora ya no me afecta tanto.

¿Cómo adapta los conceptos que epxlica al formato Tik Tok?

No tengo ningún método. Soy un desastre (entre risas), pero yo si se me ocurre algo algún día lo grabo. Tengo compañeros que se planifican el mes entero. Si no tengo ninguna idea no me fuerzo tampoco. Como para mí esto es un hobby, me lo tomo como tal porque sino se que me voy a quemar. Si algo me causa curiosidad, lo investigo y si me veo capaz y veo que está bien fundamentado intento explicarlo. Pero si no, no pasa nada.

¿Preferiría que este tipo de contenido se consumiese a través de formatos más extensos y desarrollados?

A mí el vídeo largo es lo que me gusta, es el que yo consumo. Creo que el contenido corto va a otro tipo de público. En este tipo de redes nuevas de vídeo vertical este tipo de información te aparece de repente y como mucho puedes perder quince segundos de tu tiempo. Tiene un objetivo distinto, quizás hacer como puente entre un contenido y otro.

¿Tiene algún tipo de proyecto más entre manos a raíz de su boom las redes?

Hoy sale mi libro, ‘Caos, orden y otras movidas del universo’, el cual fue una gran responsabilidad escribir. Pensé en si tenía tantas cosas que contar o no, pero al final me decidí. Tenía claro que iba a ser acerca se los sistemas complejos, y de conceptos desconocidos a día de hoy. Creo que cuando se piensa en física, siempre se piensa en el hombre blanco con bata, cuando realmente es mucho más amplia que eso y yo quería poner mi granito de arena. También participaré en el programa ‘Órbita Laika’, de TVE, un programa de divulgación que tiene mucho valor, ya que huye un poco de la ciencia espectáculo.