La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha amenazado con lanzar "una querella criminal" contra aquellos que la vuelvan a vincular con el fondo privado AEW, relacionado con el caso Metrovacesa. "No sé ni pronunciar el nombre de este fondo privado. La próxima vez que vuelva a insinuar algo así le pondré una querella criminal", ha respondido Vidal al diputado socialista Marc Pons durante la primera sesión plenaria del curso político.

En el turno de control por parte de la oposición, Pons ha reprochado la actitud de la consellera de vivienda al no querer ejecutar la compra de 88 viviendas de Metrovacesa para alquiler social. En este sentido, ha defendido que abortar esta operación ha beneficiado a AW Invest, "uno de los mayores fondos de inversión del mundo", al permitirle la compra por 26 millones de euros a Metrovacesa.

Según Pons, a precio de mercado, esas viviendas valdrían 34,6 millones, de modo que la operación generará a dicho fondo un beneficio de más de 8 millones. "El mismo que ya hacía tratos con usted cuando era profesional liberal y el mismo con el que se reunió pocos días antes de ser consellera y que le pidieron que no ejecutara esta compra y la echara atrás", ha destacado el propio diputado socialista.

Reunión previa a su cargo como consellera

La conselleria de Vivienda ya confirmó que Marta Vidal se reunió en persona con un intermediario del fondo privado vinculado con el caso Metrovacesa. En este sentido, desde el departamento explicaron que el encuentro se produjo antes de que Vidal fuera nombrada consellera y que «en ningún momento» se habló de este expediente.

Una información que ratificó la propia Vidal en la entrevista concedida a este diario. «Me llamó un día porque quería hablar conmigo porque tenía unos cuantos temas más sobre los que hablar. Expedientes jurídicos para llevar yo. Este señor y yo quedamos cuando Prohens no era presidenta y era un rumor que yo podía ser consellera. Me sacó el tema de Metrovacesa. Yo no sé ni a quién representa. Ni lo sabía entonces ni lo sé ahora».