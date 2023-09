La Federación de Enseñanza de CC OO de Baleares ha considerado que este lunes comienza un curso escolar "lleno de incertidumbres" y que los docentes empiezan el curso "con cambios normativos de último momento y preocupación por como se llevarán a cabo".

Según ha informado el sindicato este domingo en una nota de prensa, desde CCOO han pedido a la Conselleria de Educación y Universidades "una negociación sosegada para hacer efectivas las medidas aprobadas en el acuerdo marco para este curso".

"El curso empieza pero no está todo a punto, la Conselleria tiene una serie de tareas y retos pendientes", han remarcado, así como que "como ya es demasiado habitual, hay plazas que no se han cubierto", han añadido.

En esta línea, han señalado que "la carencia de profesorado en secundaria de algunas especialidades y en algunas zonas geográficas es una preocupación que se tiene que abordar de manera efectiva para garantizar una educación de calidad".

Vivienda digna

Otra de las dificultades añadidas a este principio de curso que han señalado es la que afrontan los docentes que no tienen donde vivir o que tienen que vivir "situaciones humillantes", como por ejemplo viviendo en un albergue, por no tener un lugar digno donde habitar cuando se los desplaza en otra isla, sobre todo en Menorca, Ibiza y Formentera. "Una situación que afecta a la persona a todo nivel; físicamente y también emocional", han especificado.

Por ello, han destacado la necesidad de "poner en marcha una solución definitiva a este problema de forma racional, para que los docentes puedan ejercer su trabajo para evitar bajas o renuncias que afectan al sistema y sobre todo, al alumnado".

Así pues, CC OO ha exigido que se ponga en marcha ya el complemento por plazas de difícil cobertura por docentes desplazados en Ibiza y Formentera, tal como sucede con el personal sanitario. "Los docentes merecen una vivienda digna", han dicho.

Normativa de evaluación y calificación

Por otra parte, han señalado que los docentes empiezan el curso sin tener clara la normativa de evaluación y calificación a causa de los cambios normativos.

Sobre esto, han recordado que el curso pasado ya se tuvieron que adaptar "deprisa y corriendo" a los nuevos currículums y a la nueva ley educativa, y ahora se encuentran que los cambios que se proponen desde la Conselleria "no reflejan las demandas de los docentes y no reducen su carga burocrática". "La tarea principal de los docentes es de atención al alumnado y no tendría que ser administrativa", han remarcado.

Desde CCOO han querido reiterar su preocupación por los docentes de Formación Profesional (FP) que han sido expulsados de las listas por no tener una titulación. Así, han insistido en que "es posible encontrar una solución tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas" y han emplazado a la Conselleria a "negociarla con los sindicatos de manera inmediata tal como se acordó a uno de los puntos del acuerdo marco".

Asimismo, han remarcado la necesidad de implementar un plan de climatización urgente para garantizar las condiciones de temperatura adecuadas a las aulas y un entorno propicio para el aprendizaje.

Por todo esto, han pedido a Conselleria "diálogo y concertación con las mesas sectoriales de la enseñanza pública y concertada para llevar adelante, de forma negociada, las mejoras que necesita nuestro sistema educativo".