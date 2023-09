El Consell de Mallorca ha puesto en marcha un estudio de carga del sistema de carreteras de la isla “para conocer el número de vehículos que circulan y la capacidad de sus infraestructuras”. Así lo ha anunciado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, durante una rueda de prensa en la que ha explicado que el estudio se realiza a través del departamento de carreteras de la Conselleria de Mobilitat, junto con la colaboración de demás instituciones y “la ayuda de otras empresas y colectivos”.

El president del Consell ha explicado que se tomarán medidas “valientes” en base a los resultados del estudio, tal y como ya ha hecho el Consell de Eivissa. Galmés no ha especificado ninguna medida concreta, pero tampoco ha descartado la ampliación de algunas vías o la construcción de nuevas carreteras. “Pueden ser todo tipo de medidas”, ha destacado. También ha indicado que su objetivo es “mantener un modelo de movilidad sostenible”, además de subrayar que las decisiones se tomarán de manera consensuada “con todos los agentes y la administración”.

Esto podría suponer una limitación de "la llegada de todo tipo de vehículos en temporada alta", con excepción "para residentes y los vehículos de mercancías para no afectar al abastecimiento", tal y como ha asegurado durante la rueda de prensa celebrada en La Misericòrdia de Palma. No obstante, el Consell de Mallorca no tiene las competencias necesarias para tomar estas medias, por lo que necesitaría la aprobación del Parlament, algo que ya ha ocurrido en Formentera. Aun así, el president ha hecho hincapié en las existentes diferencias de forma entre una isla y otra, asegurando que "la realidad de Formentera no es la realidad de Mallorca". Desde Més reclaman que el Consell eleve una proposición de ley al Parlament para limitar el número de coches de alquiler, limitar la entrada y circulación vehículos según criterios medioambientales y potenciar el uso de vehículos eléctricos, con tal de mantener y potenciar la sostenibilidad ambiental en la isla y fomentar el transporte público.

De este modo, las conclusiones del informe sentarán la hoja de ruta que seguirá la institución insular para solucionar "un problema que sufren miles y miles de mallorquines a diario". También se han anunciado que las medidas del plan de movilidad de la Conselleria de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, liderada por el popular Fernando Rubio, se irán anunciando a lo largo del mes de septiembre y octubre. Podría llevarse a cabo la eliminación definitiva del carril bus VAO o la supresión de la limitación de 80 km/h en la vía de cintura. Según los datos que maneja la institución y que se han expuesto esta mañana durante la rueda de prensa, uno de cada diez vehículos circula por el carril bus VAO y su implementación "ha aumentado la siniestralidad".

Galmés también ha anunciado durante su comparecencia que desde el Consell "apostarán por mejorar el transporte público" tras afirmar que, a día de hoy, "no es una alternativa al transporte privado". Tampoco ha especificado qué medidas se tomarán en este ámbito, aunque ha querido destacar "la falta de líneas" y la "insuficiencia" del servicio, recalcando que aportarán "su granito de arena".