Cada vez son más los consumidores que optan por una cesta de la compra responsable, para la que la proximidad es considerada tan importante como las propiedades nutricionales y la calidad del producto.

Mallorca cuenta con una larga tradición en lo que a producción de aceite de oliva se refiere, buena prueba de ello son las icónicas estampas que encontramos en la Serra de Tramuntana y las cada vez más numerosas que ofrece el extenso olivar que vuelve a teñir de verde otras áreas de la geografía insular.

Desde el año 2002, la Denominació d’Origen Oli de Mallorca diferencia aquellos aceites de oliva virgen extra (AOVE) elaborados en Mallorca a partir de las variedades de aceituna mallorquina, empeltre, arbequina y picual.

Máxima calidad en aceite de Mallorca

La cosecha seleccionada, realizada en el momento óptimo de maduración del fruto, así como el proceso de obtención del zumo de la aceituna, donde la prioridad es ofrecer al consumidor la máxima calidad, propician Aceites de oliva virgen extra que se caracterizan por su aroma frutado y sabor elegante, en el que las notas amargas y el picante propios de la aceituna se manifiestan de forma muy suave y equilibrada.

Cualidades que hacen de los Aceites de oliva virgen extra bajo el distintivo D.O Oli de Mallorca un perfecto aliado para tener en cuenta para cualquier elaboración, desde la más básica como podría ser un pa amb oli o el condimentado de una sencilla pasta, a más sofisticadas como un tartar de carne o pescado.

Cómo elegir el mejor aceite de oliva

En nuestra elección de aceite de oliva, no debemos olvidar que bajo esta denominación el producto que se comercializa no es el zumo de aceituna puro, sino el resultante de un proceso de refinado tras el que las bondades nutricionales y organolépticas que caracterizan el aceite procedente de la aceituna desaparecerían por completo si no fuera por el ligero encabezado de virgen que se les añade y sin el cual no tendría ningún tipo de aroma, sabor ni color.

Si lo que en realidad deseamos es beneficiarnos del sabor y las propiedades saludables del aceite, este sin duda alguna deberá ser Aceite de oliva virgen extra, o lo que es lo mismo: puro zumo de aceituna.

La variedad de aceituna y factores tales como la zona de cultivo o el estadio de maduración en el que se han cosechado, serán los que determinaran la intensidad de aroma, sabor, también el color del AOVE.

Para facilitar al consumidor su elección, cada vez son más los elaboradores que especifican la variedad de la oliva de la que se ha extraído el AOVE en su etiquetado. Además, en el caso de las marcas amparadas por la D.O Oli de Mallorca, se puede obtener esta y más información sobre su trazabilidad a través de la web www.olidemallorca.es con solo introducir la numeración de la etiqueta que identifica cada envase.

Oleoexperiencias

Tal vez por ser un producto de consumo diario, el del aceite de oliva sigue siendo un universo por descubrir. Elaboradores de la D.O Oli de Mallorca invitan a adentrarse en el interesante mundo del olivar y todo lo relacionado con la extracción del aceite a través de diferentes experiencias como visitas a olivares y almazaras, catas guiadas, degustaciones e incluso realizar una escapada de interior en alguno de los agroturismos.

En este enlace podrás encontrar el mapa con las propuestas: