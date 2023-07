El Govern ha respondido al PSIB-PSOE respecto a la publicación de los currículums de los altos cargos en el portal de transparencia. El portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, ha pedido tranquilidad a los socialistas. "Están muy nerviosos, les pediría un poco de paciencia". En este sentido, Costa ha defendido que los currículums se publicarán "lo antes posible. Es una situación puramente anecdótica, pueden estar bien tranquilos".

El PSIB-PSOE registró una petición el pasado miércoles exigiendo al Govern que subieran a la página de transparencia los currículums de altos cargos y asesores, "tal y como establece la normativa", determinaron. Una exigencia que se produjo después de que Marga Prohens nombrara al socio de su padre como director general de Emergencias.

En este sentido, el portavoz del Govern ha defendido que no tienen ningún problema en hacer público estos documentos. "Estamos profundamente orgullosos de los currículums de todos los cargos, no tenemos el más mínimo inconveniente en revelarlos". Por otro lado, Costa ha lanzado un mensaje contundente contra los socialistas. "Piden muchas explicaciones que no sé si ofrecían cuando estaban en el Govern".

Nombramiento de Sebastián Sureda

El nombramiento de Sebastián Sureda Mas, socio del padre de Marga Prohens en la gestoría Assessoria Prohens i Sureda SL, como director general de Emergencias, provocó que el PSIB-PSOE exigiera transparencia por parte del Ejecutivo. Así, defendieron que el cargo de Sureda «estuvo escondido por el Govern en sus comparecencias y soló llegó a la opinión pública cuando los medios de comunicación lo revelaron días después».

El nombramiento del socio del padre de Prohens como director general de Emergencias del Govern no se hizo público en la rueda de prensa posterior ni tampoco se colgó la correspondiente noticia en la web oficial de la Comunidad, donde sí han aparecido las designaciones del resto de directores generales hasta el momento. En el caso de Sureda Mas, el Govern se limitó a publicar el decreto de nombramiento el jueves 20 de julio, dos días después de aprobarse, exclusivamente en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) como le obliga la ley, y sin darle más publicidad, a diferencia de sus homólogos.