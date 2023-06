Las discotecas de Mallorca inician con fuerza la temporada pese al aumento de sus precios

Las discotecas de Mallorca van a lograr este verano cerrar las heridas que se les abrieron durante la pandemia y llegar a 2024 con sus cuentas saneadas, a la vista de lo bien que se ha iniciado la temporada de este año, según se felicita el presidente de la asociación balear de ocio nocturno (ABONE), Miguel Pérez-Marsá.

Este representante empresarial destaca que la entrada en la temporada alta se está saldando con un resultado «tan bueno como el de 2022, o probablemente algo superior», y ello a pesar de haber tenido que elevar sus precios en torno a un 5% respecto al pasado año para poder afrontar el aumento de sus costes.

El primer aspecto puesto en valor por Pérez-Marsá es que el encarecimiento aplicado por el sector no ha generado rechazo en sus clientes, que lo han aceptado sin problema. «He de admitir que estamos contentos, porque hemos comenzado bien la temporada», y todo apunta a que esta tendencia se va a mantener durante todo el verano.

El presidente de ABONE reconoce que en ese balance positivo hay matices dependiendo de la zona, y señala que mientras que en Platja de Palma la actividad del sector se ha retomado con notable fortaleza, en espacios como Magaluf «ha costado un poco más».

Pese a ello, y con carácter general, pone de relieve que los ingresos que se están obteniendo se sitúan a un nivel suficiente para que, de mantenerse esta buena marcha durante toda la temporada turística como está previsto, todas las empresas del sector puedan liquidar los créditos que tuvieron que solicitar para superar la etapa en la que permanecieron cerradas a causa de la covid.

Competencia desleal

Eso no significa que el sector no tenga problemas, y en este apartado destaca especialmente el de la proliferación de fiestas ilegales en establecimientos hoteleros o de restauración y en domicilios particulares, hasta el punto de que «hay vecinos que nos han pedido ayuda para denunciar estos hechos ante las Administraciones» de la isla, aunque en este sentido reconoce es escaso éxito que desde ABONE se ha obtenido en este aspecto en años anteriores.

Miguel Pérez-Marsá defiende la actuación que desde el Consell de Mallorca se ha desarrollado para combatir la competencia desleal, y en este sentido aplaude el comportamiento de Andreu Serra como responsable de Turismo ante esas instituciones. Pero en el lado opuesto lamenta lo que considera como una absoluta pasividad ante este problema por parte del ayuntamiento de Palma.

En cualquier caso, se muestra optimista respecto a que el cambio de color político en Cort puede facilitar un aumento de los controles destinados a afrontar la citada oferta ilegal.

Excesiva estacionalidad

Otro problema que el sector de las discotecas no logra superar es la excesiva estacionalidad en su actividad, según reconoce el presidente de ABONE.

Sobre este punto, señala que la Platja de Palma está consiguiendo que sus negocios permanezcan abiertos durante siete meses al año (de abril a octubre), pero lamenta que se trata de un caso excepcional.

En la mayor parte de Mallorca, incluida Magaluf, no se logra que los negocios del ramo estén operativos más que durante cinco meses (de mayo a septiembre), con lugares en los que no se pasa de los cuatro. El problema radica no solo en la bajada de clientela en las puntas de esos periodos, sino también de su tipología, de carácter más familiar en meses como octubre, poco proclive ha acudir a los citados centros de ocio.

Por otro lado, confirma que en breve su patronal y de la de Restauración-CAEB esperan iniciar los contactos con UGT y CCOO para abordar la inclusión en el próximo convenio colectivo de Hostelería de algunas diferencias respecto a los hoteles. En el caso del ocio nocturno, se pretende aplicar cambios en los pluses de nocturnidad y en el apartado de animación, por citar dos ejemplos.