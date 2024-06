Boulevard: Cort investiga solo denuncias, los demás pueden morirse

Las motos acuáticas componen uno de esos ejemplos en que la montura supera con creces en inteligencia al jinete, es un primer argumento para prohibirlas. Bajemos a tierra para escuchar a Jaime Martínez sentenciando en Medusa City que «si hay denuncia, se actuará». Es decir, que si no hay denuncia, no se inspeccionará, una interpretación confirmada por el propio alcalde de Palma al exclamar que no puede poner un inspector en cada local. En realidad, el problema de los cuatro cuerpos del chiringuito mortífero es por qué hay establecimientos nocturnos que Cort nunca inspecciona. Resolver este dilema se premia con diez años de cárcel, así que lo dejamos aquí.

El único objeto de montar una moto acuática consiste en ser contemplado por los bañistas en la orilla, que desearían que el engendro y su moto se hundieran en las profundidades, un segundo argumento para prohibirlas. Volviendo a Martínez, bajo vigilancia de Javier Bonet o el hombre que susurraba a los alcaldes, Cort solo inspeccionará las denuncias contra locales en ruinas, los demás pueden morirse. No es una hipótesis, ya ha ocurrido en un chiringuito sin licencia de s’Arenal. La comparecencia del alcalde seis días después de la tragedia se inscribe en el apartado «consulte a su penalista». Cuando todavía se perseguía la corrupción, el primer edil de Capdepera fue condenado por prevaricación a raíz del derrumbe de un hotel en Cala Ratjada, con cuatro muertos.

Vamos con el mayor escándalo de la semana, que ha pasado desapercibido a los esclavos de las redes sociales. La voluntad de Cort de descargar las culpas del hundimiento del Medusa en «juntar mesas para doce holandeses» es uno de los argumentos más repugnantes de los últimos tiempos, y ha encabritado a los lectores responsables. O sea, que la culpa fue de los camareros, con un cadáver entre ellos. En el crudo despertar del Beach Crash hemos asistido a dos actos de suprema bajeza, de los que parecen improbables incluso en la Mallorca que mata por un ladrillo:

1) A la mañana siguiente del hundimiento, con la muerte reciente de cuatro personas por no haber revisado las licencias del local, el Govern simplifica los trámites de destrucción del territorio. Se aprobó para salvar a un delincuente concreto, pero ofende hasta relatarlo.

2) Se culpa implícitamente a una asesinada por el edificio de haber causado su propia muerte. ¿Los camareros son los responsables del derrumbe mortal de locales en primera línea, que Cort se niega a inspeccionar?

Martínez es un hombre aturdido, a punto de estallar, cabe perdonarle porque no está en condiciones de apreciar la animadversión que generan sus hipótesis. Para explicar su agobio, en la imagen que hoy nos ilustra se comprueba una nueva perversión del uso de la ciudad, las visitas grupales guiadas en bicicleta, aguardamos ansiosos el día en que se programen en moto acuática. La saturación empieza por Cort, en una versión ecológica y respetuosa con el cambio climático. La imagen corresponde al pasado viernes, las bicicletas se abandonan amontonadas para contribuir al colapso.

Nuestra prolífica sección Así perdieron las elecciones se enriquece hoy con la imagen de Francina Armengol, presumiendo el pasado viernes en el Parlament de que no se enteraba ni de la entrada de la Guardia Civil en dependencias del Govern, por orden de la Fiscalía Anticorrupción. «Presumir» es literal, porque la introductora de Koldo en Balears se enorgullecía de que su ignorancia se traduce en normalidad. Si no sabía lo que sucedía en su casa y además se envanece, el resultado del 28M aparece diáfano y transparente.

A propósito del frente bélico playero, ya saben que a esta sección le gusta meterse en líos. Por tanto, Dios me libre de aconsejar gratis total a ciudadanos más inteligentes que su seguro servidor, pero lo primero que deben hacer los vecinos de la inmensa Playa de Palma para salvar su zona es cambiar íntegramente a los dirigentes vecinales. Menuda tropa, los políticos parecen egregios por comparación.

El campus de la Universitat demuestra que los activistas quieren estar en Palestina desde casa, pero nadie quiere a Palestina en casa. No abundan los ejemplos de ejercicio de la libertad de expresión en la UIB, se utiliza menos que los extintores, pero ni aun así está justificado extirparla como pretende el Rectorado con comunicados en que está a favor de Israel y Palestina a la vez.

Cabe desmentir también que el rector Jaume Carot tenga problemas con la libertad de expresión. Tropieza con la expresión a secas, recuerde dónde lo leyó primero. Para disimular sus limitaciones negociadoras, debe solicitar la instalación de una comisaría de Policía en el campus, se ha tomado en serio al alcalde Martínez. «Si hay denuncia, se actuará».

Reflexión dominical gravesiana: «Aquella Mallorca receptora de primeras figuras de las letras, las ciencias y las artes -nada que ver con la Mallorca que ahora acoge con enorme entusiasmo económico a tantísimo don nadie cultural». (Robert Graves en el Huerto de los Naranjos, P. de Montaner).

