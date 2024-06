Una excursión escolar fallida al Gorg Blau: «El pelotón no se apartó y tardamos hora y media de Caimari a Lluc»

Colegios e Institutos de Mallorca han renunciado a ir de excursión a Palma o Sóller por la saturación turística. Además, el colapso en la carretera de la Serra de Tramuntana ha llevado a reprogramar actividades e incluso a cambiar de destino con el objetivo de no vivir una odisea como la que vivieron los alumnos de segundo de Bachillerato del instituto de Sineu el pasado 15 de marzo en la carretera de la Serra de Tramuntana.

«Teníamos que visitar el Gorg Blau, pero nos encontramos un pelotón de 50 o 60 ciclistas con bicis eléctricas en Caimari. Nuestro autocar no podía adelantarles. El pelotón no se apartó en ningún momento y tardamos hora y media de Caimari a Lluc. El conductor nos avisó de que no nos daba tiempo ir al Gorg Blau y por eso entramos en Lluc», recuerda Damià Perelló, profesor del departamento de Geología y Biología del instituto de Sineu.

"Tuvimos mala suerte"

Uno de los carteles de la Serra de Tramuntanta con la inscripción de 'Tourist go home' . / DM

«Nuestro conductor fue muy profesional. Se apartó varias veces para dejar pasar a los coches. Tuvimos mala suerte de encontrarnos tantos ciclistas y de que no se apartaran. No entiendo cómo no iban con un guía o con unas pautas para facilitarnos el paso», se lamenta.

«En Lluc estuvimos poco, dimos una vuelta y regresamos», añade.

Fue una excursión frustrada.